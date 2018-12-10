Düet gecesi

Fantezi müziğine damga vuran usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz akşam İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Muhteşem bir geceye imza attı. Usta şarkıcı, özel davetlisi olarak getirdiği şarkıcı Eli Türkoğlu'na ise övgüler yağdırdı. İkili, seslendirdikleri şarkılarla kulakların pasını sildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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