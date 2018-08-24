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Ben iflah olmam!

Ben iflah olmam!
Yıllar önce iki kere alkol tedavisi gören Ben Affleck, uslanmak bilmiyor. 46 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, önceki gün yeniden Malibu'daki bir rehabilitasyon merkezine yattı. Eski eşi Jennifer Garner'ın kullandığı araçla merkeze giden dünyaca ünlü oyuncunun bitkin halleri tüm dünyada olay yarattı. Bugüne kadar Batman gibi birçok filmin başrolünde yer alan Ben Affleck, merkeze girerken gözyaşlarını da tutamadı.

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