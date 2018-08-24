Ben iflah olmam!

önce iki kere alkol tedavisi görenuslanmak bilmiyor. 46 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, önceki gün yenidenyattı.kullandığı araçla merkeze giden dünyaca ünlü oyuncununtüm dünyada olay yarattı. Bugüne kadaryer alan Ben Affleck, merkeze girerken gözyaşlarını da tutamadı.