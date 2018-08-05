Yol Durumu
  1. Öpücük idmanı
  2. Trump’ın aşkı Bodrum’a demir attı

Emrine amade!

Emrine amade!
Birlikteliklerinden bir kızları olan top model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, tatil için İtalya'daki Positano'yu seçti. Aşırı sıcaktan bunalan gözde çift, serinlemek için iskeleye inip denize girdi.



Gazetecıleri fark edince bir ara gerilen ünlü aktör, ardından durumu umursamayıp aşkıyla keyfine devam etti. 'ın elinden tutup denizden çıkmasına yardımcı olan , bir ara Rus güzele masaj da yaptı...


Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar