Emrine amade!

Birlikteliklerinden bir kızları olan top model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, tatil için İtalya'daki Positano'yu seçti. Aşırı sıcaktan bunalan gözde çift, serinlemek için iskeleye inip denize girdi.
Gazetecıleri fark edince bir ara gerilen ünlü aktör, ardından durumu umursamayıp aşkıyla keyfine devam etti. Irina Shayk'ın elinden tutup denizden çıkmasına yardımcı olan Bradley Cooper, bir ara Rus güzele masaj da yaptı...
Gazetecıleri fark edince bir ara gerilen ünlü aktör, ardından durumu umursamayıp aşkıyla keyfine devam etti. Irina Shayk'ın elinden tutup denizden çıkmasına yardımcı olan Bradley Cooper, bir ara Rus güzele masaj da yaptı...
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