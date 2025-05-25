Esenyurt ayağa kalktı: ’’Köpek’’ kavgası!

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un ilçesi Esenyurt'ta iddiaya göre, köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı.

AİLELER DE DAHİL OLDU

Tartışma üzerine şahıs, iddiaya göre komşularına inat, köpeğini apartman girişine bağladı. Bunun üzerine tartışma kavgaya dönünce tarafların aileleri de olaya dahil oldu. Birbirine giren aileler sokağı adeta savaş alanına çevirdi.

Esenyurt'ta köpek kavgası (İHA)

O ANLAR KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavgayı yatıştırmakta güçlük yaşarken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OLAYA KARIŞAN TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, onlarca kişinin birbirine saldırdığı, bazı şahısların sopalarla kavgaya dahil olduğu anlar yer aldı. Öte yandan polis, olaya karışan tarafları gözaltına alırken, çevik kuvvet polisinin sokakta sabaha kadar önlem aldığı öğrenildi.

Esenyurt'ta köpek kavgası (İHA)