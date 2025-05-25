SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Esenyurt ayağa kalktı: ''Köpek'' kavgası!

İstanbul Esenyurt'ta köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı. Ailelerin de olaya karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 13:46 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 14:02
Esenyurt ayağa kalktı: ’’Köpek’’ kavgası!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un ilçesi Esenyurt'ta iddiaya göre, köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı.

AİLELER DE DAHİL OLDU

Tartışma üzerine şahıs, iddiaya göre komşularına inat, köpeğini apartman girişine bağladı. Bunun üzerine tartışma kavgaya dönünce tarafların aileleri de olaya dahil oldu. Birbirine giren aileler sokağı adeta savaş alanına çevirdi.

Esenyurt'ta köpek kavgası (İHA)Esenyurt'ta köpek kavgası (İHA)

O ANLAR KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavgayı yatıştırmakta güçlük yaşarken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OLAYA KARIŞAN TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, onlarca kişinin birbirine saldırdığı, bazı şahısların sopalarla kavgaya dahil olduğu anlar yer aldı. Öte yandan polis, olaya karışan tarafları gözaltına alırken, çevik kuvvet polisinin sokakta sabaha kadar önlem aldığı öğrenildi.

Esenyurt'ta köpek kavgası (İHA)Esenyurt'ta köpek kavgası (İHA)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul edecek! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İkinci bir barış masası mı kurulacak?
Sakat kurultayda son viraj! Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel’in iptal endişesi... Kılıçdaroğlu’nun planı
Trump dünya listesini yeniden alevlendirdi! 2025’in en güçlü orduları hangileri? Türkiye 0.1902 puanlık farkla devleri solladı
Ev kadınlarına emeklilik modeli! Yıpranma payı gelir mi? En az 3600 gün prim
Asrın felaketinden sonra yeniden inşa edildi! Adıyaman Zey Köyü sakinlerinden Bakan Murat Kurum’a teşekkür: Bizi bebek gibi baktınız
Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
Başkan Erdoğan yapay zeka aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek’le sohbet etti! Ayasofya hasbihali...
Türkiye Entelektüel Oyunları finali atv’de! 5 aylık maratonda büyük heyecan... Genç zihinler Turkuvaz Medya Merkezi’nde yarışacak
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı
Başkan Erdoğan: En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye
Türkiye’yi Batı’ya şikayet eden Özgür Özel Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetlerinden bahsediyor mu? CHP’nin siyasi ön alma oyunu!
Eşi Emine Alangoya’yla şehir şehir dolaşma bitti! Vasiler devreye girdi | İş insanı İnan Kıraç yalıdan alındı hastaneye yatırıldı
BTK’dan GSM şirketlerine saha denetimi: Çekmeyen hatlara ceza | Kırsal bölgeler listede
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Ekrem İmamoğlu eylemi! CHP’lilerin astığı Free İmamoğlu pankartı kaldırıldı soruşturma başlatıldı
İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun telefonu hakkında ne dedi? Hatırlamıyorum...
Dolmabahçe’de kritik zirve: Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi | Gündemde terörsüz Türkiye terörsüz Suriye
Hayali söyleşiyle vurgun! Murat Bardakçı açıkladı: İmamoğlu soruşturmasına zarar gören taraf olarak dahil oldum… O haber arşivden çıktı
Ukrayna ile Rusya arasında bir takas daha! 307 esir teslim edildi
Ekrem İmamoğlu’nu yakından tanıyan iş insanı bombayı patlattı: Örgütün omurgası kırıldı