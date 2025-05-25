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İspanya Başbakanı Ekrem İmamoğlu'nu umursamadı: CHP'ye yakın isimleri çıldırttı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İstanbul'daki konuşmasında İBB'deki yolsuzluk çetesinin başında bulunan Ekrem İmamoğlu’nu umursamaması CHP'ye yakın isimleri çılgına çevirdi. Sanchez'İ hedef alan CHP yandaşları, 'Yetersiz, zayıf ve korkak' ifadeleriyle hedef gösterdi.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 13:51
İspanya Başbakanı Ekrem İmamoğlu’nu umursamadı: CHP’ye yakın isimleri çıldırttı

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İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal toplantısı CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yolsuzluk çetesinin başında bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını anmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sanchez'in umursamazlığı CHP'ye yakın isimleri çıldırttı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın, konuşmasında İmamoğlu'ndan bahsetmeyen Sanchez'i hedefe koydu.

YETERSİZ, ZAYIF, KORKAK

Sanhez'i korkaklıkla suçlayan Payzın şunları söyledi:

"İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in konuşmasını son derece zayıf buldum. Genel geçer mesajlar verdi. Yapacağız edeceğizin ötesine geçemedi. Ekrem İmamoğlu'nun adını anmaması dikkat çekici. Saray korkusu mu bastı diyeceğim ama pek öyle bir siyasetçi de değil. Ticari ilişkileri kaybetme korkusu mu ağır bastı nedir?"

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