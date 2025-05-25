Kadraj Galeri Kadraj İkon Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...

Türkler yaklaşık 4 bin yıl önce Orta Asya bozkırlarında başlayan serüvenlerini, son bin yıldır Anadolu topraklarında kökleştirerek sürdürüyor. Hem coğrafi hem de kültürel olarak geniş bir alanı kapsayan bu tarihi yürüyüş bugün 200 milyonu aşkın Türk'ün dünya genelinde varlığını sürdürmesiyle somutlaşıyor. Peki hangi Türk boyundan geliyoruz? İşte merak edilen bilgiler haberimizde.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 14:11
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...

Türkler, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan binlerce yıllık göç ve yerleşim sürecinde farklı coğrafyalara dağılmış, bu süreçte çeşitli Türk boyları farklı bölgelere yerleşerek izlerini bugüne kadar taşımıştır. "Hangi il, hangi Türk boyuna mensup?" sorusu son dönemde vatandaşların büyük merak konusu haline geldi.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...

Osmanlılar: Oğuz Mirasının Zirvesi

Oğuzların Kayı boyundan gelen Osmanlılar, 600 yıl boyunca hüküm süren bir cihan imparatorluğu kurdu. Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar yayılan Osmanlı, sadece siyasi bir güç değil, aynı zamanda büyük bir medeniyet projesiydi. Osmanlı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise bu tarihsel mirasın modern temsilcisi oldu.

Türkler Günümüzde Nerede Yaşıyor?

Günümüzde dünya genelinde 200 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. Bu nüfus, yedi bağımsız Türk devleti başta olmak üzere çok sayıda ülkede dağınık şekilde bulunmaktadır. İşte büyük Türk boyları ve etkili oldukları ülkeler:

Oğuz/Türkmen Grubu: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, KKTC, İran, Irak, Suriye, Afganistan, Balkanlar, Gagauzlar

Karluklar: Özbekistan, Doğu Türkistan, Afganistan, Pakistan

Kıpçaklar: Kazakistan, Kırım, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan

Sibirya Türkleri: Yakutlar, Altaylar, Hakaslar

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...

HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUN?

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.

İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar ve günümüzdeki yerleşim yerleri;

1-KAYI Kayıhan

Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)

- Amasya Kayı (Balakayı)

- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )

- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı

- Ankara-Güdül Kayısopran

- Bolu-Gerede Kayı

- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )

- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi

- Çankırı-Kargın Gölezkayı

- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı

- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)

- Çankırı-Orta Kayıören

- Çankırı-Orta Çaparkayı

- Çankırı-Şabanözü Kayı

- Çorum-Merkez Kayı

- Çorum-İskilip Kayı

- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )

- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)

- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)

- Diyarbakır-Dicle Kayı

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...

- Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı

- Eskişehir-Çifteler Kayı

- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)

- Giresun-Bulancak Kayı

- Isparta (Merkez) Kayı

- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy

- Kastamonu-Daday Aşağıkayı

- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar

- Konya-Bozkır-Belören Kayı

- Kütahya-Emet Kayı

- Kütahya-Tavşanlı Kayı

- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı

- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )

- Mardin-İdil-Haberli Kayı

- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı

- Tekirdağ ( Merkez )

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...

2-BAYAT

Şambayadı - Adana (Merkez) Şambayat(Bucak)

- Adıyaman-Besni Bayatcık

- Afyon (Merkez ) Bayat(Hambarcın)

- Afyon-Emirdağ Bayat

- Amasya(Ezine) Bayat

- Amasya(Merzifon) Bayat

- Ankara-Ayaş Küçükbayat(Bayatatik)

- Ankara-Bala-Karakeçili Zümrütova (Bayat )

- Antalya-Elmalı-Akçay Bayat

- Antalya-Korkuteli Bayatbademleri - " - " Bayat

- Aydın-Konakpınar Bayat

- Bilecik-Gölpazarı Yakabayat

- Bolu-(Merkez) Bayatlar

- Çanakkale-Yenice-hamdibey Bayat

- Çorum-Merkez(ilçe) Bayat

- Çorum-Kargı Bayat

- Denizli-Çivril Bayat ( Füseyni)

- Diyarbakır-Çermik Bayatlı

- Gaziantep(Merkez) Bayatköyü

- Isparta-Atabey Özbayat (Gemenbayat)

- Isparta-Yalvaç Bayatdoğanşali

- Kars-Iğdır-Taşburun Bayat

- Kastamonu-Tosya Bayat

- Konya-Hatip Yağlıbayat

- Konya-Obruk Bayat

- Konya-Beyşehir Karabayat

- Konya-Beyşehir-Doğanbey Bayat

- Kütahya-Aslanapa Bayat

- Kütahya-Sabuncu Bayat

- Manisa-Gördes Bayat

- Manisa-Soma Bayat

- Niğde-Bor Bayat

- Sakarya-Geyve Bayat

- Sinop-Durağan Kalınbayat

- Urfa-Hilvan-Gölcük Bayatören (Bayatviran)

- Yozgat-Osmanpaşa