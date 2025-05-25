Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...

Osmanlılar: Oğuz Mirasının Zirvesi

Oğuzların Kayı boyundan gelen Osmanlılar, 600 yıl boyunca hüküm süren bir cihan imparatorluğu kurdu. Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar yayılan Osmanlı, sadece siyasi bir güç değil, aynı zamanda büyük bir medeniyet projesiydi. Osmanlı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ise bu tarihsel mirasın modern temsilcisi oldu.

Türkler Günümüzde Nerede Yaşıyor?

Günümüzde dünya genelinde 200 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. Bu nüfus, yedi bağımsız Türk devleti başta olmak üzere çok sayıda ülkede dağınık şekilde bulunmaktadır. İşte büyük Türk boyları ve etkili oldukları ülkeler:

Oğuz/Türkmen Grubu: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, KKTC, İran, Irak, Suriye, Afganistan, Balkanlar, Gagauzlar

Karluklar: Özbekistan, Doğu Türkistan, Afganistan, Pakistan

Kıpçaklar: Kazakistan, Kırım, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan

Sibirya Türkleri: Yakutlar, Altaylar, Hakaslar