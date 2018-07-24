Mis gibi hayat!

Gezgin çift Dilara Öztunç ile aşkı Umut Kızıltan, tatile doymak bilmiyor. İkili, önceki gün de soluğu Çeşme yakınlarındaki sessiz ve sakin bir koyda aldı. Umut Kızıltan'a ait motor yatla mavi tura çıkan çiftin yanında köpekleri Gina ile Barny de vardı.