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Dolmabahçe zirvesinin şifreleri! Ana gündem YPG'nin tasfiyesi... El Hol Kampı ve T4 Hava Üssü'ne "5'li mekanizma" formülü

ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırması sonrası Ahmed Şara, Başkan Erdoğan tarafından Dolmabahçe'de kabul edildi. Görüşme "Teşekkür ziyareti" olarak değerlendirilse de masadaki ana konu YPG'nin tasfiyesi oldu. YPG'nin tüm unsurlarıyla mutlak surette silah bırakması gerektiği, gümrük kapıları ve petrol sahalarını Şam'ın devralmasının önemi vurgulandı. DEAŞ'lıların tutulduğu El Hol Kampı için 5'li mekanizma formülü düşünülürken; Türkiye, Irak, Suriye,Ürdün ve Lübnan'ın T4 Hava Üssü'ne konuşlanması da ele alındı. Böylelikle YPG'nin DEAŞ bahanesi de kalmadı.

Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 12:15 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 12:49
Dolmabahçe zirvesinin şifreleri! Ana gündem YPG’nin tasfiyesi... El Hol Kampı ve T4 Hava Üssü’ne 5’li mekanizma formülü

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PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası sırada "Terörsüz Suriye" hedefi var.

Suriye lideri Ahmed Şara'nın YPG'ye verdiği 10 günlük süre yarın sona eriyor. MİT, Şam'a üst düzey bir çıkarma yaptı, görüşmelerde YPG'nin silahsızlandırılması ele alındı. Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü "PKK'nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsıyor" mesajı verdi.

Ankara'nın Suriye ve bölgeyi terörden arındırmada kararlı olduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de Şara'yı kabul etti (AA)Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de Şara'yı kabul etti (AA)


ŞARA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Son günlerde Suriye'de YPG'ye dönük dikkat çeken adımlar atılırken Suriye'den Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul'a ayak bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

DOLMABAHÇE ZİRVESİNİN ŞİFRELERİ

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının hemen ardından Şara'nın İstanbul'a gelişi "Teşekkür ziyareti" olarak değerlendirilse de masadaki ana konu YPG'nin tasfiyesi oldu.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de Şara'yı kabul etti (AA)Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de Şara'yı kabul etti (AA)


Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

YPG'NİN TASFİYESİ, GÜMRÜK KAPILARI VE PETROL SAHASI MASADA

Sahadaki son durumun ele alındığı Dolmabahçe zirvesinde, Şam ve YPG arasında varılan mutabakatın gereği YPG'nin tüm unsurlarıyla silah bırakıp Suriye ordusuna entegrasyonunun hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Gümrük kapıları ve Haseke ile Kamışlı'daki petrol sahalarını Şam yönetiminin devralması gerektiği belirtildi.
Türkiye, Irak, Suriye,Ürdün ve Lübnan'ın oluşturduğu 5'li güvenlik mekanizması (Takvim.com.tr)Türkiye, Irak, Suriye,Ürdün ve Lübnan'ın oluşturduğu 5'li güvenlik mekanizması (Takvim.com.tr)

YPG'YE DEAŞ BAHANESİ BIRAKILMAYACAK

Bilindiği üzere bir süredir Türkiye, Irak, Suriye,Ürdün ve Lübnan arasında 5'li güvenlik mekanizması toplantıları icra ediliyor.

Bölgenin terörden arındırılması için bütün seçenekler görüşmelerde masaya yatırılıyor.

PKK/YPG'nin DEAŞ bahanesiyle Suriye topraklarındaki işgalini meşrulaştırmasının önüne geçmek adına 5'li mekaniza DEAŞ'lıların tutulduğu El-Hol Kampı'nın devralmaya hazırlanıyor.
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5'Lİ MEKANİZMA T4 HAVA ÜSSÜ'NE KONUŞLANACAK

Yine DEAŞ'la mücadele mekanizması kapsamında Palmira yakınlarındaki T4 Hava Üssü'nün bir an önce faaliyete geçmesi planlanıyor.

Türkiye, Irak, Suriye,Ürdün ve Lübnan'dan oluşan 5'li mekanizma üste asayiş faaliyetleri yürütecek.
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