Dolmabahçe zirvesinin şifreleri! Ana gündem YPG'nin tasfiyesi... El Hol Kampı ve T4 Hava Üssü'ne "5'li mekanizma" formülü

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası sırada "Terörsüz Suriye"
hedefi var.
Suriye
lideri Ahmed Şara'nın YPG
'ye verdiği 10 günlük süre yarın sona eriyor. MİT, Şam'a üst düzey bir çıkarma yaptı, görüşmelerde YPG'nin silahsızlandırılması ele alındı. Başkan Erdoğan Macaristan dönüşü "PKK'nın fesih süreci örgütün Suriye kolunu da kapsıyor"
mesajı verdi.
Ankara'nın Suriye ve bölgeyi terörden arındırmada kararlı olduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de Şara'yı kabul etti (AA)
ŞARA'DAN SÜRPRİZ ZİYARET
Son günlerde Suriye
'de YPG
'ye dönük dikkat çeken adımlar atılırken Suriye'den Türkiye
'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İstanbul'a ayak bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
DOLMABAHÇE ZİRVESİNİN ŞİFRELERİ
ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasının hemen ardından Şara'nın İstanbul'a gelişi "Teşekkür ziyareti" olarak değerlendirilse de masadaki ana konu YPG'nin tasfiyesi oldu.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'de Şara'yı kabul etti (AA)
Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.
YPG'NİN TASFİYESİ, GÜMRÜK KAPILARI VE PETROL SAHASI MASADA
Sahadaki son durumun ele alındığı Dolmabahçe zirvesinde, Şam ve YPG
arasında varılan mutabakatın gereği YPG'nin tüm unsurlarıyla silah bırakıp Suriye
ordusuna entegrasyonunun hızlandırılması gerektiği belirtildi.
Gümrük kapıları ve Haseke ile Kamışlı'daki petrol sahalarını Şam yönetiminin devralması gerektiği belirtildi.