MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren kanunla, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis olmak üzere öncelikli 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge imkanı getirildi. Yani bu meslek grubundaki üniversite mezunu kamu personelinin ek göstergesi 3600'e yükseltildi.
Ardından yapılan bir değişiklik ile bu imkan genişletilerek tüm kamu çalışanlarına yaygınlaştırıldı. Böylece 4 meslek grubunun dışında kalman unvan ve kadrolara da ek gösterge artışları yapıldı.
Ek gösterge memurların maaşlarını ve özellikle emekli ikramiye ve aylıklarını belirleyen önemli çarpanlardan birisi. Ek göstergenin artırılması memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini artırdı.
Ancak bu düzenlemenin yürürlük maddesinde Genel İdare Hizmetler Sınıfı için 15.01.2023 tarihi sınır olarak belirlendi ve bundan önce kamuya atananlar kapsama alındı.
AYM, anılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, iptaline karar verdi. İptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
KARARIN GEREKÇESİNDEN
AYM'nin kararında, 657 sayılı Kanun'da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği, düzenlemenin 15 Ocak 2023'ten önce atanmış olanlarla sınırlı tutulduğu ifade edildi.
Ek göstergelerden yararlanma imkanının sadece 15 Ocak 2023'ten önce atanmışlara tanınmasının, bu tarih ve sonrasında atanlar yönünden farklı muamele teşkil ettiğine işaret edilen kararda, "farklı muamelede bulunulmasının nesnel ve makul bir temelinin bulunmadığı" bildirildi.
Yüksek Mahkemenin kararında, mesleğe başlama tarihleri nedeniyle uygulanan farklı muamelenin "mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu" vurgulanarak, belirtilen düzenlemenin iptaline karar verildiği aktarıldı.
BU SINIF KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Kamu kurumlarının yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. Bu il özel idaresi müdüründen itfaiye memuruna, gardiyandan yüksek mahkeme memuruna, Şube müdüründen, YÖK Genel Sekreter'ine, uzmanlardan teftiş görevlilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
NASIL UYGULANACAK?
Bu karar uygulandığında 15 Ocak 2023 sonrasında kamuya atanan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı tüm memurlar da 3600 ek gösterge artışından yararlanacak. Ancak uygulama için yüksek mahkeme 6 ay süre verdi. Bu süre içinde yeni bir düzenleme yapılmaz ise karar uygulanacak.
NE DEĞİŞECEK?
Ek gösterge artışı kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emekli aylıklarını belirleyen en önemli çarpanlardan birisi. Ek gösterge arttıkça kamu çalışanların maaş ve ikramiye ile emekli aylıkları da yükseliyor.
3600 ek gösterge artışı özellikle emekli ikramiye ve emekli aylıklarında yüzde 30'a yakın artışa yol açacak. Mevcut maaşlarda bu oranda bir artış olmayacak. Fakat memurlara 15 Ocak 2023 sonrası için toplu ödeme yapılması da gerekebilecek.