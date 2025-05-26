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MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM'den flaş karar

Anayasa Mahkemesi bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için gerekli olan 15 Ocak 2023'ten önce atanma şartını iptal etti. İptal hükmünün ise 6 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki neler değişecek? Kimlere uygulanacak? 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 16:54 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 17:03
MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren kanunla, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis olmak üzere öncelikli 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge imkanı getirildi. Yani bu meslek grubundaki üniversite mezunu kamu personelinin ek göstergesi 3600'e yükseltildi.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

Ardından yapılan bir değişiklik ile bu imkan genişletilerek tüm kamu çalışanlarına yaygınlaştırıldı. Böylece 4 meslek grubunun dışında kalman unvan ve kadrolara da ek gösterge artışları yapıldı.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

Ek gösterge memurların maaşlarını ve özellikle emekli ikramiye ve aylıklarını belirleyen önemli çarpanlardan birisi. Ek göstergenin artırılması memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini artırdı.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

Ancak bu düzenlemenin yürürlük maddesinde Genel İdare Hizmetler Sınıfı için 15.01.2023 tarihi sınır olarak belirlendi ve bundan önce kamuya atananlar kapsama alındı.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

Yüksek mahkeme bu uygulamayı iptal ederek 15 Ocak 2023 tarihinden sonra kamu görevine giren ve girecek olan tüm Genel İdare Hizmetler Sınıfı memurların aynı düzenlemeden yararlanabileceğine hükmetti.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

AYM, anılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, iptaline karar verdi. İptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

KARARIN GEREKÇESİNDEN

AYM'nin kararında, 657 sayılı Kanun'da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği, düzenlemenin 15 Ocak 2023'ten önce atanmış olanlarla sınırlı tutulduğu ifade edildi.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

Ek göstergelerden yararlanma imkanının sadece 15 Ocak 2023'ten önce atanmışlara tanınmasının, bu tarih ve sonrasında atanlar yönünden farklı muamele teşkil ettiğine işaret edilen kararda, "farklı muamelede bulunulmasının nesnel ve makul bir temelinin bulunmadığı" bildirildi.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

Yüksek Mahkemenin kararında, mesleğe başlama tarihleri nedeniyle uygulanan farklı muamelenin "mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu" vurgulanarak, belirtilen düzenlemenin iptaline karar verildiği aktarıldı.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

BU SINIF KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kamu kurumlarının yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. Bu il özel idaresi müdüründen itfaiye memuruna, gardiyandan yüksek mahkeme memuruna, Şube müdüründen, YÖK Genel Sekreter'ine, uzmanlardan teftiş görevlilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

NASIL UYGULANACAK?

Bu karar uygulandığında 15 Ocak 2023 sonrasında kamuya atanan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı tüm memurlar da 3600 ek gösterge artışından yararlanacak. Ancak uygulama için yüksek mahkeme 6 ay süre verdi. Bu süre içinde yeni bir düzenleme yapılmaz ise karar uygulanacak.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

NE DEĞİŞECEK?

Ek gösterge artışı kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emekli aylıklarını belirleyen en önemli çarpanlardan birisi. Ek gösterge arttıkça kamu çalışanların maaş ve ikramiye ile emekli aylıkları da yükseliyor.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

3600 ek gösterge artışı özellikle emekli ikramiye ve emekli aylıklarında yüzde 30'a yakın artışa yol açacak. Mevcut maaşlarda bu oranda bir artış olmayacak. Fakat memurlara 15 Ocak 2023 sonrası için toplu ödeme yapılması da gerekebilecek.