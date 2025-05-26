MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ! Yeni memurlara maaş değişikliği! AYM’den flaş karar

2022 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren kanunla, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis olmak üzere öncelikli 4 meslek grubuna 3600 ek gösterge imkanı getirildi. Yani bu meslek grubundaki üniversite mezunu kamu personelinin ek göstergesi 3600'e yükseltildi.

Ardından yapılan bir değişiklik ile bu imkan genişletilerek tüm kamu çalışanlarına yaygınlaştırıldı. Böylece 4 meslek grubunun dışında kalman unvan ve kadrolara da ek gösterge artışları yapıldı.

Ek gösterge memurların maaşlarını ve özellikle emekli ikramiye ve aylıklarını belirleyen önemli çarpanlardan birisi. Ek göstergenin artırılması memurların emekli maaşlarını ve ikramiyelerini artırdı.

Ancak bu düzenlemenin yürürlük maddesinde Genel İdare Hizmetler Sınıfı için 15.01.2023 tarihi sınır olarak belirlendi ve bundan önce kamuya atananlar kapsama alındı.