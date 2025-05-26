SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İSTAÇ'ı bypass ettiler... KİPTAŞ'ta ne işler çevirdiler? İBB'ye 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi

İBB'ye yapılan 4. dalga yolsuzluk operasyonunda İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlükler tespit edildi. İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 08:32 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 08:47
İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’ye 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu derinleşerek büyüyor.

Soruşturmanın Mart 2025'teki ilk dalgasında Ekrem İmamoğlu ve oluşturduğu vurgun 'eko'sisteminde yer alan 54 isim tutuklandı. Nisan 2025'teki ikinci dalga operasyonda 18 kişi; 20 Mayıs tarihli 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERTAN YILDIZ İTİRAFÇI OLDU... 4. DALGA GELDİ

İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın itirafçı olup İSTAÇ'ın bypass edilişini ve rüşvet çarkını anlatması, İmamoğlu'nun parayı bizzat yönettiğini ve sürece hakim olduğunu dile getirmesi sonrası İBB'ye 23 Mayıs'ta 4. dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

İSTAÇ VE KİPTAŞ'TA YOLSUZLUKLAR

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi.

45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında yakalama kararı çıktı.

Gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.


CHPli İBBye 4. dalga operasyon | Saraçhanedeki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! Seçil Erzan dosyasında ismi geçen tefeci dosyadaCHPli İBBye 4. dalga operasyon | Saraçhanedeki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! Seçil Erzan dosyasında ismi geçen tefeci dosyada

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi
Türk Telekom
HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...
Karavan tatiline talep arttı fiyatlar uçuşa geçti | Bir haftalık kira 12 bin TL’den 70 bin TL’ye kadar çıkıyor
Emlak vergisi için son hafta | Kimler muaf tutuluyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
Milyonlarca öğrenci için sınav maratonu başlıyor | Başarıyı getiren 6 kahramanı TAKVİM anlattı!
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı
Galatasaray’dan transfer şov! Çifte imza yolda
22 toplantının sadece 3’ünde kameralar bantlanmış! Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki toplantılarından yeni görüntüler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif’i kabul etti! Dolmabahçe’de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Kanarya EuroLeague şampiyonu! AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko: 70-81 | MAÇ SONUCU
İmamoğlu kripto FETÖ’cülere mi güveniyor? İBB’de tarihin en büyük yolsuzluğundan TSK’daki köstebeklere... Karanlık işler girift ilişkiler
City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak
Beşiktaşlılar çoktan cevapladı! Kim Milyoner Olmak İster’de Süper Lig sorusu: Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş’ta kim kaç gol atmıştır?
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması atv ekranlarında gerçekleşti! İşte 370 puanla kazanan okul...
Galatasaray 5. yıldızını kutladı: Yer gök sarı kırmızıya boyandı! Veda ve gözyaşı
7. Etnospor Kültür Festivali’nin son günü! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan takvim.com.tr’ye özel açıklama: Bizim zamanımızda yoktu
Sakat kurultayda son viraj! Mutlak butlan kararı çıkarsa ne olacak? Özgür Özel’in iptal endişesi... Kılıçdaroğlu’nun planı
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritası şekillendi: Kayı, Bayat, Kargın...