İSTAÇ’ı bypass ettiler... KİPTAŞ’ta ne işler çevirdiler? İBB’ye 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi

CHP'li İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu derinleşerek büyüyor.



Soruşturmanın Mart 2025'teki ilk dalgasında Ekrem İmamoğlu ve oluşturduğu vurgun 'eko'sisteminde yer alan 54 isim tutuklandı. Nisan 2025'teki ikinci dalga operasyonda 18 kişi; 20 Mayıs tarihli 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERTAN YILDIZ İTİRAFÇI OLDU... 4. DALGA GELDİ



İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın itirafçı olup İSTAÇ'ın bypass edilişini ve rüşvet çarkını anlatması, İmamoğlu'nun parayı bizzat yönettiğini ve sürece hakim olduğunu dile getirmesi sonrası İBB'ye 23 Mayıs'ta 4. dalga yolsuzluk operasyonu düzenlendi.





İSTAÇ VE KİPTAŞ'TA YOLSUZLUKLAR



İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi.



45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında yakalama kararı çıktı.



Gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.





