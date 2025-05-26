HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mayıs itibarıyla başlayan ve 1 hafta boyunca etkisini sürdürecek olan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına dalgasına karşı kritik bir uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte serin ve yağışlı havanın hakim olacağı belirtilirken 34 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.
İşte 26 Mayıs dakika dakika hava durumu gelişmeleri;
Meteoroloji'den 34 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve doluya dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 34 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü yağış ve dolu nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Uyarı yapılan iller arasında Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce de yer alıyor.
Ankara:
Başkentte bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışın gün boyunca sürmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri yağış beklenmezken, sıcaklıklar sırasıyla 29, 22 ve 24 derece olarak ölçülecek.
İstanbul:
Kentte pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Salı günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların üç gün boyunca 20 ila 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
İzmir:
Ege’nin incisi İzmir’de yarın kuvvetli sağanak etkili olacak. Salı ve çarşamba günü yağışlar ara verecek. Sıcaklıklar pazartesi 24, salı 26, çarşamba günü ise 27 derece olacak.
Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu:
"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul’da 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini sürdürecek. Bu süreçte yağışların aralıklarla devam edeceği ve ani bastıran sağanakların günlük yaşamı zorlaştırabileceği uyarısı yapıldı.
Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altına düşerek 17-22 derece aralığında seyredeceği bildirildi. Bu ani düşüşün özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinliğe neden olacağı, vatandaşların giysi tercihlerinde dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, kentin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada yağışların pazartesi sabah erken saatlerde Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak öğle saatlerine dek İstanbul geneline yayılacağı belirtildi.
Meteorolojik verilere göre, yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken özellikle sabah ve öğle saatlerinde kent trafiğinde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekildi.
Balkanlar’dan gelen serin havayla birlikte bir başka doğa olayı daha İstanbul’u etkisi altına alacak: Afrika kökenli toz taşınımı. AKOM, bu taşınımın etkisiyle İstanbul’da bugünkü yağışların çamurlu olabileceğini duyurdu.
Araç sahiplerinin ve açık havada faaliyet yürütecek vatandaşların bu duruma karşı hazırlıklı olmaları önerildi. Özellikle otomobillerde çamurlu yağmur sonrası oluşabilecek görüntü kirliliği ve cam yüzeylerdeki film tabakası için temizlik uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük kısmı, Batı ve Orta Karadeniz ile Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Hava sıcaklıklarında da dikkat çeken değişiklikler var. Özellikle Trakya ve Kıyı Ege’de sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Uzmanlar ani sıcaklık değişimlerinin bağışıklık sistemini etkileyebileceğine dikkat çekerek, vatandaşların giyim ve beslenme konusunda tedbirli olmalarını öneriyor.
Sağanakların yanı sıra toz taşınımı da gündemde. Yapılan uyarıya göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer toz taşınımı yaşanacak. Görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve solunum yolu rahatsızlıkları olan vatandaşlar için risk oluşturabilecek bu durumun, özellikle astım ve KOAH gibi kronik rahatsızlığı olan bireyler tarafından dikkate alınması gerekiyor.
Meteorolojik uyarılar sadece yağışla sınırlı değil. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği ancak Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle açık alanlarda ve yüksek kesimlerde dikkatli olunması, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması isteniyor.
Türkiye yeni haftaya parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle giriş yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son değerlendirmeler özellikle batı ve iç kesimlerde yaşayan vatandaşlar için dikkat çekici uyarılar içeriyor. Yer yer kuvvetli sağanak yağış, kısa süreli fırtına ve toz taşınımı gibi hava olaylarının etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu.
Marmara genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle bölgenin doğusunda yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca doğu kesimlerde toz taşınımı da etkili olacak.
İstanbul 20°C: Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor.
Edirne 19°C: Gün boyunca aralıklı sağanak geçişleri olacak.
Kırklareli 18°C: Öğle saatlerine kadar sağanak yağış geçişleri etkili.
Balıkesir 24°C: Sabah saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı var.
Ege genelinde hava çok bulutlu. Özellikle İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklenirken, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-70 km/s) bekleniyor. Toz taşınımı da hava kalitesini düşürebilir.
İzmir 23°C: Sabah saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak.
Muğla 25°C: Yerel sağanak geçişleri gün boyunca sürebilir.
Afyonkarahisar 25°C: Günün büyük bölümünde gök gürültülü sağanak var.
Denizli 30°C: Öğle saatlerinde yer yer etkili yağış görülebilir.
Sinop hariç bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bolu, Kastamonu ve Zonguldak çevrelerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İç kesimlerde kısa süreli fırtına görülebilir. Toz taşınımı da bölgeyi etkileyecek.
Bolu 25°C, Zonguldak 25°C: Kuvvetli sağanak geçişleri dikkat çekiyor.
Kastamonu 25°C: Özellikle öğleden sonra yağışlar kuvvetli olabilir.
Sinop 25°C: Hafif ve kısa süreli yağışlar geçiş yapabilir.
Bölge genelinde (Sivas hariç) yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir. Güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı da hayatı olumsuz etkileyebilir.
Ankara 29°C: Yerel sağanaklarla birlikte fırtına riski var.
Eskişehir 26°C: Öğle saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Konya 32°C: Gök gürültülü sağanak öğle saatlerinde etkili olacak.
Nevşehir 30°C: Öğle ve akşam saatlerinde yağış geçişleri bekleniyor.
Akdeniz’in batı ve orta kesimlerinin iç kısımlarında aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bölge genelinde toz taşınımı dikkat çekiyor.
Antalya 31°C: İç kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak geçişi bekleniyor.
Adana 33°C, Hatay 33°C: Bulutlu ancak yağışsız bir gün öngörülüyor.
Isparta 26°C: Sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak uyarısı var.
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu illerinde yer yer çok bulutlu hava görülse de ciddi bir yağış beklentisi yok. Batı kesimlerde ise toz taşınımı hayatı etkileyebilir.
Erzurum 26°C, Kars 24°C: Parçalı bulutlu ve serin.
Malatya 35°C: Sıcak ve güneşli bir gün.
Van 23°C: Hafif bulutlu ve toz etkisi olabilir.
Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Kıyı kesimlerde ise daha çok parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Amasya 36°C: Sıcaklık yüksek; öğle ve akşam saatlerinde yağış bekleniyor.
Samsun 25°C: Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak görülebilir.
Rize ve Trabzon 26°C: Parçalı bulutlu, yağış ihtimali düşük.
Bölge genelinde açık ve güneşli bir hava beklenirken toz taşınımı dikkat çekiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Diyarbakır 37°C, Gaziantep 36°C: Sıcak ve kuru hava hakim.
Mardin 33°C, Siirt 35°C: Parçalı bulutlu, sıcaklık yüksek, toz taşınımı etkili.