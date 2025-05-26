HAVA DURUMU CANLI: Meteoroloji’den İstanbul dahil 34 ile kuvvetli sağanak alarmı! Balkan soğukları yurdu sardı! Fırtına, toz...

34 İLE SARI KODLU UYARI: SAĞANAK VE DOLUYA DİKKAT

Meteoroloji'den 34 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve doluya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 34 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü yağış ve dolu nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Uyarı yapılan iller arasında Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce de yer alıyor.