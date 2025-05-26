Fenerbahçe , ligde geride kalan 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 81 puan topladı. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Hatayspor ise 34 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyet sonucunda 23 puanla 18. sırada yer alıyor. Bordo-beyazlılar, önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerde Fred, cezalı duruma düştüğü için karşılaşmada forma giyemiyor. Brezilyalı futbolcu, Eyüpspor ile oynanan son maçta gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve ikinci kez ceza sınırını aştı. Fred, Süper Lig 'de 30 maçta görev yaptı ve bunların 28'ine ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Alexander Djiku ise sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların Hatayspor maçında kart görmeleri halinde, ligin son haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymeleri mümkün olmayacak.

Fenerbahçe son maçında Eyüpspor'u yendi (AA)

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Hatayspor'un Süper Lig'de mağlup edemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Fenerbahçe (1B 7M; hükmen sonuçlar hariç).

Hatayspor'a konuk olduğu üç Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetlerin tamamında ikişer gol attı. Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en az dört kez konuk olup puan kaybetmediği sadece iki deplasman bulunuyor: Feriköy (8/8) ve Zeytinburnuspor (5/5).

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Hatayspor, en üst lig tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek istiyor (hükmen sonuçlar hariç).

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu sezonki en uzun serisini yakaladı. Jose Mourinho'nun üst üste beş dış saha galibiyeti aldığı son seri Ocak-Nisan 2015 arasında Chelsea'nin başında olduğu dönemde geldi.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 24 Süper Lig maçında kalesini gole kapatamayan Hatayspor (2G 5B 17), Şubat 2024'teki Fatih Karagümrük galibiyetinden bu yana çıktığı 16 karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (4B 12M).

Bu sezon çıktığı 34 Süper Lig maçının 25'ini kazanan Fenerbahçe (6B 3M), lig tarihinde ilk kez üst üste üç sezonda 25 galibiyete ulaştı (20223/24'te 31 & 2022/23'te 25).

Hatayspor forması giydiği ilk 12 Süper Lig maçının tamamında oyuna sonradan giren ve gol katkısı sağlayamayan Jonathan Okoronkwo, son hafta Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11 çıktı ve üç golde pay sahibi oldu (2 gol & 1 asist).

Bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısı (10) ile yakaladığı beklenen gol değeri (4.23 xG) arasında pozitif anlamda en büyük fark olan oyuncu, Hatayspor forması giyen Bilal Boutobba (+5.77).

Süper Lig'de attığı son dokuz golün beşini kafayla kaydeden Fenerbahçe santrforu Youssef En-Nesyri, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda (10).

Dusan Tadic, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana üst üste iki Süper Lig sezonunda 13 asiste ulaşan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu (2024/25'te 13 & 2023/24'te 14).