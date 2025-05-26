Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?

Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

BANTSIZ TOPLANTILARA YANITI İKNA ETMEDİ

Mustafa Akın'a sorgusunda sorulan bir başka husus ise Beşiktaş'taki Le Meridien Otel'deki kameraların bantlanarak yapıldığı tespit edilen üç ayrı tarihteki toplantılar oldu. Akın, bu kameraların bantlanmasını rutin bir uygulama olarak gösterdi, İmamoğlu'nun daha önce bir oteldeki ve balıkçıdaki görüntülerin basına yansımasını buna gerekçe olarak gösterdi.

Akın şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi, sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otel'de ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin ilgisi ve alakası olmayan basın yayın kuruluşlarına servis edilmesinden dolayı, bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında, sadece toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık. Bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim anını ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık"