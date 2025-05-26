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Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde evinde kasa çıkan Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın, otel buluşmalarındaki kameraların bantlanmasına ve Rumeli Hisarı’ndaki başkanlık konutunun kameralarının sökülerek hard diskin saklanması hakkında ifadesinde çelişkili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Mustafa Akın’ın para kasaları olarak ifade edilen isimlerle telefon trafiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 15:35 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 15:41
Ekrem İmamoğlu’nun özel koruması Mustafa Akın ve para kasaları arasında telefon trafiği! Kameraları neden kapattılar?

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Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye uzandığı tespit edilen yolsuzluk ve rüşvet çarkına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, emniyette ifade verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Mustafa Akın (Sabah)Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Mustafa Akın (Sabah)

Mustafa Akın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Emekli polis olduğunu ve 2014 yılından bu yana Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalıştığını ifade eden Akın, bir dönem 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de koruma müdürlüğünü yaptığını belirtti. Akın, hali hazırda koruma müdürlüğünün yanında İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını söyledi.

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KAMERALARLA İLGİLİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Mustafa Akın'a sorgusunda, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan sonra Rumeli Hisarı'ndaki konutun kameralarının sökülüp İsper A.Ş.'ye ait bir depoya saklanması soruldu. Akın, bu soruya başkanlık konutunun boşaltılması ve eşyaların taşınması kararı alındığını ve buna istinaden kameraların söküldüğünü söyledi. Ancak, İmamoğlu'nun eşi ve ailesinin bugün bile hala söz konusu konutta ikamet etmeye devam ediyor oluşu Mustafa Akın'ın ifadesindeki çelişkiyi ortaya koydu. Konuttaki kameraların ve hard diskin sökülmesi görüntülere ulaşılmasını engellemek olarak yorumlandı.

Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)Ekrem İmamoğlu (Takvim Foto Arşiv)

BANTSIZ TOPLANTILARA YANITI İKNA ETMEDİ

Mustafa Akın'a sorgusunda sorulan bir başka husus ise Beşiktaş'taki Le Meridien Otel'deki kameraların bantlanarak yapıldığı tespit edilen üç ayrı tarihteki toplantılar oldu. Akın, bu kameraların bantlanmasını rutin bir uygulama olarak gösterdi, İmamoğlu'nun daha önce bir oteldeki ve balıkçıdaki görüntülerin basına yansımasını buna gerekçe olarak gösterdi.

Akın şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi, sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otel'de ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin ilgisi ve alakası olmayan basın yayın kuruluşlarına servis edilmesinden dolayı, bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında, sadece toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık. Bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim anını ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık"

Mustafa Akın gizli kasalarla telefon trafiği (Sabah)Mustafa Akın gizli kasalarla telefon trafiği (Sabah)

Bunun üzerine Akın'a aynı otelde farklı tarihlerde yapılan çok sayıdaki toplantıya ait yeni görüntüler gösterildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Mustafa Akın'ın bahsettiğinin aksine kameraların bantlanmadığı görülen yeni görüntüler üzerine, madem kamera bantlamak rutin bir uygulamaydı peki neden bu görüntülerde kameralar bantlanmadı, sorusu yöneltildi. Akın, bu soruya güvenlik zafiyeti yanıtını verdi. Akın'ın yanıtı ikna edici olmadı.

Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Mustafa Akın (Sabah)Ekrem İmamoğlu'nun özel koruması Mustafa Akın (Sabah)

PARA KASALARIYLA TELEFON TRAFİĞİ!

Çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri ve şüpheli Mustafa Akın'ın telefon hatları üzerinde yapılan baz ve HTS incelemelerinde ilginç ve önemli tespitler yapıldı. Buna göre; Mustafa Akın'ın suç örgütünün para kasalarından Adem Soytekin ile 237, Hüseyin Köksal ile 223, Seza Büyükçulha ile 199 kez bir araya geldiği ve aynı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı da belirlendi.

Elde edilen veriler, suç örgütünün para kasaları olarak gösterilen isimlerle İmamoğlu arasındaki yoğun irtibatın ve bu irtibatın koruma müdürü Mustafa Akın üzerinden yürütüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi. Tespit edilen irtibatlara ilişkin sorulan soruya ise "Başkanla (Ekrem İmamoğlu) beraber çalışıyorum" yanıtını verdi.

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