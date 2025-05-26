Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

Bu konuda parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na, bunu da kabul etmemesini noktasında baskılar var ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu baskılar konusunda bir genel başkanlıktan o güne dönüldüğünde istifasını açıkçası beklemiyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HAZIRLIK YAPIYOR MU?

Zaten aynı güne, 3 Kasım 2023'e dönüldüğünde yönetim kadrosu o gün belliydi. Bununla ilgili aslında Kemal Bey'in bir hazırlık yaptığını zannetmiyorum. Çünkü mahkeme kararı sonrasında o günkü yönetim yönetimi gidip devralacaktır. O gün geldikten sonra da mahkeme, yeni bir kurultayın yapılması için işte normal bir süre kendilerine verecektir. Çalışmaların ondan sonra başlayacağını düşünüyorum. Zaten şu anda bir şey yapmalarına da gerek yok. O gün yönetimde kim varsa, kimler varsa Kemal Bey gelip görevi kaldığı yerden devralacak ve çalışmalarına başlayacak.