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Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr'de! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan baskısı

CHP’nin “şaibeli” olarak nitelendirilen 38. Olağan Kurultayı hakkındaki dava 30 Haziran’a ertelendi. Davanın detaylarına ilk kez takvim.com.tr ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski basın danışmanı Nuray Başaran, CHP’nin tüzük oyunuyla sunduğu mütalaanın reddedildiğini söyledi. Butlak butlan ihtimali ile yeniden CHP Genel Başkanlığına oturacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’na Özgür Özel ve ekibinin istifa baskısı yaptığını söyleyen Nuray Başaran, “Bu konuda parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na, bunu da kabul etmemesini noktasında baskılar var ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu baskılar konusunda bir genel başkanlıktan o güne dönüldüğünde istifasını açıkçası beklemiyorum” dedi. Peki Özgür Özel, şaibe kararı verilirse bir ceza alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 13:26 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 13:26
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr’de! Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na mutlak butlan baskısı

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CHP'nin şaibe ile anılan 38. Olağan Kurultayı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dava bugün görüldü.

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Mahkeme şaibeli kurultay davasını 30 Haziran'a erteledi.

MAHKEMEDEN CHP'NİN MUTAALASINA RET
Milyonlarca kişinin beklediği davanın neden 30 Haziran'a ertelendiği ise büyük merak konusuydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Nuray Başaran takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Başaran, mahkemeye CHP Genel Merkezi'nin bir mütalaa verdiğini ancak mahkemenin bunu reddettiğini söyledi. Başaran, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bugün işte mahkemeye bir de mütalaa sunmuştu. Özellikle olağanüstü kurultayla birlikte 38. kurultayın, şaibeli olsa bile geçersiz olduğunu, 21. olağanüstü kurultayda Özgür Özel'in çok büyük bir oy oranıyla kazanmasıyla şaibenin ortadan kalktığı noktasında bir mütaalaydı. Bunu da bazı Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğündeki maddelere dayandırmıştı. Ancak hakim, bu tüzüğün eski tüzük olduğunu, bu maddelerin yeni tüzükte olmadığını, dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni tüzüğünü de talep etti. Bu bir nevi, ret anlamına da gelebilir aslında değerlendirecek olursak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MUTLAK BUTLAN BASKISI

Özgür Özel ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu'na olası bir mutlak butlan kararı sonrası başa gelmesi durumunda istifa etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyen Nuray Başaran şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi özellikle bu noktada sorumlu olarak zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun tuttuğu için hem soruşturma dosyasında tanık olarak savcının davetini reddetti. Hem de soruşturma dosyası geçtiğimiz günlerde Başsavcılığa bir iddianame olarak sunulması aşamasında ve özellikle başta Özgür Özel ve dokuz milletvekilinin parlamenter suçları bürosuna dosyadan ayrılarak durumlarının değerlendirilmesi ve fezleke hazırlanması için bir yazıyla gönderilmesi konusundaki değerlendirmede eee bu sefer mağdur sıfatıyla tekrar ifadeye çağrılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, normal tanık sıfatıyla gitmediği gibi mağdur sıfatıyla da, dosyaya ifade vermeye gitmeyeceğini zaten açıklamıştı. Kemal Bey aslında gördüğüm kadarıyla olayları takip ediyor. Mutlak butlan çıkması halinde biliyorsunuz, mutlak butlan halk deyimiyle bu 38. kurultay ve sonraki bütün işlemlerin yok hükmünde sayılması ve dolayısıyla 3 Kasım 2023'e dönülmesi, ki bu noktada da 3 Kasım 2023'te işte Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanıydı. O günkü bütün yönetimde aynen hiçbir şey olmamış gibi yönetime devam etmesi ve tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya hazırlayarak kurultaya götürmesi anlamını içeriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

Bu konuda parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na, bunu da kabul etmemesini noktasında baskılar var ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu baskılar konusunda bir genel başkanlıktan o güne dönüldüğünde istifasını açıkçası beklemiyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HAZIRLIK YAPIYOR MU?
Zaten aynı güne, 3 Kasım 2023'e dönüldüğünde yönetim kadrosu o gün belliydi. Bununla ilgili aslında Kemal Bey'in bir hazırlık yaptığını zannetmiyorum. Çünkü mahkeme kararı sonrasında o günkü yönetim yönetimi gidip devralacaktır. O gün geldikten sonra da mahkeme, yeni bir kurultayın yapılması için işte normal bir süre kendilerine verecektir. Çalışmaların ondan sonra başlayacağını düşünüyorum. Zaten şu anda bir şey yapmalarına da gerek yok. O gün yönetimde kim varsa, kimler varsa Kemal Bey gelip görevi kaldığı yerden devralacak ve çalışmalarına başlayacak.

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ÖZGÜR ÖZEL BİR CEZA ALACAK MI?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğuna ilişkin davada şüpheli sıfatında olan Özgür Özel'in mutlak butlan kararı gelirse ceza alıp almayacağı da büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Avukat Tarkan Erdal, "Bu asliye hukuk mahkemesinde açılan bir dava. Ceza davası değil. Ceza davası olmadığı için bu davada çıkacak sonuçlara ilişkin Sayın Özgür Özel'e bir ceza uygulanmayacak. Bu sadece şaibeli kurultay davasında kurultaya şaibe karıştırılıp karıştırılmadığı, karıştırıldı ise bunun dava sonunda o kurultayın iptal edilip edilmeyeceği, iptal edilirse de bu noktada iptalden sonraki süreçte ne olacağına ilişkin bir dava. O yüzden bu davanın sonunda Sayın Özgür Özel'e herhangi bir ceza çıkmayacaktır. Başka bir ceza soruşturması adı altında yürütülen bir durum varsa ancak ona göre bir o soruşturmalara özgü bir cezadan bahsedilebilir ama bu davada öyle bir şey çıkmayacaktır. Onun altını çizelim" dedi.

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ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLABİLECEK Mİ?
Özgür Özel yeniden aday olabilecek mi? sorumuzu da yanıtlayan Tarkan Erdal, "Sayın Özgür Özel aday olabilecektir tekrar. Çünkü aday olmasına engel bir durum değil bu. Şaibeli kurultay davası sadece tekrar söylediğimiz gibi, daha önce söylediğimiz gibi burada şaibeli kurultayın iptal edilip edilmemesi müessesesine ilişkin bir durum. Yoksa Sayın Özgür Özel'in adaylığı ile ilgili bir durum olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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