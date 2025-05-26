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Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye

Sanatçı İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 15:46
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye

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"Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar", "Neler Oluyor Bize" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen yaşamını yitirdi.

Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti


AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONMUŞTU
Uzun süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Şeşen'in vefatı, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" paylaşımı ile duyuruldu.

Ailesinin mesajı (Ekran görüntüsü)Ailesinin mesajı (Ekran görüntüsü)

MEKANI CENNET OLSUN
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'dan İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı

Erdoğan mesajında, "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da sanatçının vefatına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

İlhan Şeşen (Takvim.com.tr)İlhan Şeşen (Takvim.com.tr)

Şeşen'in ölümü sonras sanatçı dostları taziye mesajları yayımladı.

BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK

Fuat Güner: Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Telefon aldım, oradan bir arkadaşım aradı. Bir hafta önce görüşmüştük. Uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu, çok duygulandım. Çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber güzel hatıralarımız var. Çok duygulu, yazdığı sözleri hissederek, yaşayarak yazan bir arkadaşımız.

Ayşegül Aldiç: Çok şaşırdım, biraz önce Fuat aradı ondan öğrendim. Gerçekten çok üzüldüm. Özel bir adamdı İlhan. Bizim özel dostluğumuz vardı. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.

Nükhet Duru: Böyle eser bırakanlar öldü lafını hak etmez. Rahatsızlıklarından haberdardık. Bir takım acılarla insan tekrar yüzleşmiş oluyor. Hep ruhunu şad edeceğiz. Nurlar içerisinde uyusun.

İlhan Şeşen (Takvim.com.tr)İlhan Şeşen (Takvim.com.tr)

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.

İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.

Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.

İlhan Şeşen, 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

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