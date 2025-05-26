İlhan Şeşen (Takvim.com.tr)
Şeşen'in ölümü sonras sanatçı dostları taziye mesajları yayımladı.
BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK
Fuat Güner: Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Telefon aldım, oradan bir arkadaşım aradı. Bir hafta önce görüşmüştük. Uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu, çok duygulandım. Çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber güzel hatıralarımız var. Çok duygulu, yazdığı sözleri hissederek, yaşayarak yazan bir arkadaşımız.
Ayşegül Aldiç: Çok şaşırdım, biraz önce Fuat aradı ondan öğrendim. Gerçekten çok üzüldüm. Özel bir adamdı İlhan. Bizim özel dostluğumuz vardı. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.
Nükhet Duru: Böyle eser bırakanlar öldü lafını hak etmez. Rahatsızlıklarından haberdardık. Bir takım acılarla insan tekrar yüzleşmiş oluyor. Hep ruhunu şad edeceğiz. Nurlar içerisinde uyusun.
İlhan Şeşen (Takvim.com.tr)
İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.
İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.
Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.
İlhan Şeşen, 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.