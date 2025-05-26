İlhan Şeşen (Takvim.com.tr)



Şeşen'in ölümü sonras sanatçı dostları taziye mesajları yayımladı.



BİR HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK

Fuat Güner: Çok şaşırdım ve çok üzüldüm. Telefon aldım, oradan bir arkadaşım aradı. Bir hafta önce görüşmüştük. Uzun zamandır bu mücadeleyi veriyordu, çok duygulandım. Çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber güzel hatıralarımız var. Çok duygulu, yazdığı sözleri hissederek, yaşayarak yazan bir arkadaşımız.

Ayşegül Aldiç: Çok şaşırdım, biraz önce Fuat aradı ondan öğrendim. Gerçekten çok üzüldüm. Özel bir adamdı İlhan. Bizim özel dostluğumuz vardı. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun.

Nükhet Duru: Böyle eser bırakanlar öldü lafını hak etmez. Rahatsızlıklarından haberdardık. Bir takım acılarla insan tekrar yüzleşmiş oluyor. Hep ruhunu şad edeceğiz. Nurlar içerisinde uyusun.