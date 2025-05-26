ABD’li Büyükelçi Barrack’tan tarihi açıklama: Batı müdahalesi dönemi sona erdi!

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti. (AA)

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ BARRACK'TAN İTİRAF: BUNU BİR DAHA YAPMAYACAĞIZ

Barrack, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." ifadelerini kullanarak, "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump'ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı.