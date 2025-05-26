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ABD'li Büyükelçi Barrack'tan tarihi açıklama: Batı müdahalesi dönemi sona erdi!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bir asır önce Batı'nın çizdiği planların artık geçerli olmadığını bildirdi. Barrack, İstanbul'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı kabulü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir devrin sona erdiğini ifade ederek, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Bunu bir daha yapmayacağız." dedi. ABD'li Büyükelçi, "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 10:15
ABD’li Büyükelçi Barrack’tan tarihi açıklama: Batı müdahalesi dönemi sona erdi!

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

BİR DÖNEMİN SONU
Barrack, Batı'nın yıllardır demokrasi adı altında yaptığı müdahalelerin artık son bulduğunu bildirdi. Barrack, "Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. (AA)

İSTANBUL'DA İKİ KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, komşusu Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için kritik bir rol oynuyor. Türkiye'nin de girişimleriyle Şam'a ekonomik yaptırımlar kaldırılırken Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara 24 Mayıs Cumartesi günü İstanbulda önce Başkan Erdoğan ardından ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Kritik temasların ardından Barrack, X sosyal medya platformu hesabından Suriye, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ile işbirliğine ilişkin paylaşım yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti. (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti. (AA)

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ BARRACK'TAN İTİRAF: BUNU BİR DAHA YAPMAYACAĞIZ
Barrack, "Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." ifadelerini kullanarak, "Batı müdahalesi döneminin" sona erdiğini; geleceğin bölgesel çözümlerin yanı sıra ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye ait olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı konuşmaya işaret eden Barrack, Trump'ın, "Batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı" sözlerini hatırlattı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti. (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti. (AA)

Barrack, Suriye'deki trajedinin bölünmüşlükten kaynaklandığını belirterek, ülkenin yeniden doğuşunun ancak saygınlık, birlik ve Suriye halkına yatırım yoluyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bu sürecin ise hakikat, hesap verebilirlik ve bölge ülkeleriyle işbirliğiyle başlaması gerektiğini vurguladı.

Sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmenin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulunan Barrack, "Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz; yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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