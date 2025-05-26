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CHP'nin sakat kurultayında ikinci duruşma! 30 Haziran'a ertelendi

CHP'nin "şaibeli kurultay" davasında artık sona gelindi. Lütfü Savaş ve bazı delegelerin "Özgür Özel görevden uzaklaştırılsın, Kılıçdaroğlu tedbiren görevi devralsın" istemiyle açtığı iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülecek. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "şüpheli" olarak kayıtlara geçtiği soruşturmada 9 CHP'li vekilin dosyası ayrıldı. CHP Genel Merkezi'ni ise "mutlak butlan" endişesi sardı. Bu karar 21. Olağanüstü Kurultayın da hükümsüz olacağına işaret ediyor. Kulislerde CHP'nin yeni parti hazırlığında olduğu iddiaları yer alıyor.

Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 07:37 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 11:06
CHP’nin sakat kurultayında ikinci duruşma! 30 Haziran’a ertelendi

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CHP'nin şaibelerle anılan ve "mutlak butlan" denilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada artık sona gelindi.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin "Özgür Özel görevden uzaklaştırılsın, Kılıçdaroğlu tedbiren görevi devralsın" istemiyle açtığı iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülecek.

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İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Soruşturma kapsamında Bursa'dan Hakkari'ye Bitlis'ten Erzurum'a çok sayıda itirafçı, kurultay zamanı yaşanan para trafiğini ve oy karşılığı dağıtılan makamları dile getirdi.

Laleli'deki dövizcilerden balya balya çıkarılan dolarlar, dağıtılan lüks telefonlar, Ankara'daki otellerde ve pavyonlarda yapılan pazarlıklar mahkeme tutanaklarında yer aldı.

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TAKVİM GÜNDEME GETİRMİŞTİ... DÖVİZCİ GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA EKLENDİ

Şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen rapor ve ekleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi ve belge talep eden başsavcılık, İstanbul'daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin de şirketlerin güvenlik kamera görüntülerini dosyaya ekledi.

KURULTAY GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ... HTS KAYITLARI DOSYAYA GİRDİ

Kurultay gününe ait görüntüler detaylıca incelendi. BTK'ya yazı gitti. Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesini talep edildi. Şüphelilerin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki arama, aranma, kısa mesaj (SMS) ve baz istasyonu konum bilgileri dosyaya dahil etti.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba (Takvim.com.tr)Özgür Özel ve Veli Ağbaba (Takvim.com.tr)

ÖZGÜR ÖZEL VE CHP'Lİ VEKİLLERİN DOSYASI AYRILDI

Ayrıca, şüpheli sıfatıyla dosyada yer alan Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrıldı.

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Ayrılan dosyalardaki soruşturmaların "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının iddianameyi tamamladığı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine gönderileceği öğrenildi.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE "MUTLAK BUTLAN" ENDİŞESİ

Öte yandan 38. Olağan Kurultay üzerindeki şaibe gölgesi kalkmadan 21. Olağanüstü kurultayı toplayan Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ni "mutlak butlan" endişesi sarmış vaziyette.

Mahkemenin olası bir "mutlak butlan" kararı, eski CHP yönetiminin tedbiren görevi yeniden devralmasına işaret ediyor.

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KILIÇDAROĞLU "BOŞUNA ADAY DEĞİLİM" DEMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda aday olmamasının altında da bu gerçekliğin yattığı konuşuluyor.

Takvim.com.tr'nin edindiği kulis bilgisine göre; Kılıçdaroğlu'nun şaibelerle anılan 38.Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresi ile ilgili mahkemeden çıkacak kararı beklediği, olası iptal durumunda parti yönetimi devralma planları yaptığı, Özgür Özel'in genel başkanlığını meşrulaştırmamak için olağanüstü kurultayda aday olmadığı öğrenildi.

İDDİA: CHP İPTALE KARŞI YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA

CHP'nin 38. Olağan kurultayın iptali durumunda yeni bir parti hazırlığında olduğu bazı çevrelerce dillendiriliyor.

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TAKVİM RÖPORTAJI İHBAR SAYILDI

Kamuoyu CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin mahkemeden çıkacak kararı merakla beklerken Takvim.com.tr bu sürece gündem belirleyen özel haberleri ve röportajları ile damgasını vurdu.

Özellikle Tolgahan Erdoğan röportajı ulusal basında ve TV kanallarında genişçe yankılandı.

Haberimiz "ihbar" sayılıp röportajda ismi zikredilen şüpheliler birer birer ifadeye çağrıldı.

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