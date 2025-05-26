AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği üzere yaptırımlarda ileri noktalara gelindi. Trump da yaptırımların kalkmasında cumhurbaşkanımızın verdiği önemi bilerek olumlu tutum aldığını bildirdi. Suriye'ye siyasi biçim çizmek değil bu kritik günlerinde Suriye halkının yanında olmak. Esas olan bütün grupların birlik halinde yaşaması noktasında yüksek iradenin ortaya çıkması.

Biz Suriye'ye baktığımızda bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla bir arada kardeşçe yaşamasını, hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Bundan sonra Suriye'ye katkı sağlamak en doğru iş olacaktır. Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. İsrail saldırıları bölge barışını tehdit eden birinci etkendir. İsrail bölge barışını ve güvenliği tehdit ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜM UNSURLARI SİLAH BIRAKMALI

Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak bununla ilgili değerlendirmelerinizi yapıyoruz. Gelinen noktada terör örgütünün bütün uzantıları ile feshetmesidir. Somut olarak sahada eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün illegal yapılanmalarını, sınır dışındaki yapılanmaları ile feshini gerçekleştirmesi esas meseledir. kiminde bir cümle eksik kiminde bir cümle fazla söyleniyor. Burada gündem Terörsüz Türkiye ve terör örgütünün kendini feshetme meselesidir. Bağdat ile Erbil ile koordine edilecek meseleler var. Bu konularda ilerleme sağlandı. MİT sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Suriye'de de terör yapılanmaları sona ermeli. Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor. Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki yapılanmalarının sahada ve somut olarak fesih sürecini gerçekleştirmesi ve bütün unsurları ve uzantılarıyla silah bırakması meselesidir.