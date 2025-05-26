Tehlike 15 Temmuz’dan da büyük! TSK’daki kripto FETÖ’cülerin peşine düşüldü: 60 muvazzaf asker için tutuklama talebi

FETÖ milli iradeye pusu kurmaktan vazgeçmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok kritik bir uyarıda bulundu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tespit edilen kripto FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu bildirildi.



TSK'DAKİ KRİPTO FETÖ'CÜLERİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ! ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA TALEBİ



Peki, kim bu TSK'daki kripto FETÖ'cüler? Bu soru kamuoyu tarafından sorgulanırken İstanbul merkezli 36 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 62 muvazzaf asker için gözaltı kararı verildi. 60'ı için tutuklama talep edildi.



Öte yandan TSK içindeki kripto FETÖ'cülerin tespitine yönelik çalışmalar hız kazandı.



SABİT VERİ HAVUZU GÜNCELLENDİ... KRİPTO FETÖ'CÜLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Bilindiği üzere 15 Temmuz'dan sonra FETÖ mahrem imam yapılanması içerisinde yer alan örgüt yöneticilerinin, kendilerine bağlı TSK personeli ile kamuya açık olan ankesör/kontörlü telefonlar üzerinde irtibata geçtikleri ortaya çıkmıştı. Bu tespit üzerine başta İstanbul ve Ankara'da bu amaçla kullanılan çok sayıda sabit/kontörlü hat belirlendi. Bu hatların, 2010-2018 yılları arasındaki HTS kayıtlarını alınarak bir veri havuzu oluşturuldu. Oluşturulan veri havuzundan hareketle FETÖ'nün mahrem imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen, şüpheli askerler hakkında soruşturmalar başlatıldı.

Nefes Gazetesi'nden Aytunç Erkin'in aktardığına göre "sabit veri havuzunun" güncellendiği ve TSK içindeki kriptolara yönelik çalışmaların hız kazandığı ifade edildi.

FETÖ MİLLİ İRADEYE VE DEMOKRASİYE PUSU KURMAKTAN VAZGEÇMİYOR

Böylelikle FETÖ'nün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva eden terör örgütü olduğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Haşhaşi yapının devlete, millete ve demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmediği görüldü.

FETÖ'yle mücadelede yaşanacak herhangi bir zafiyetin ülkemize çok ağır bedelleri olacağı, tarihin ibret alınmazsa tekerrür edeceği gerçeği bir kez daha anlaşıldı.