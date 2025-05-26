Trabzonspor ilk transferine çok yakın! Golcü bombası patlıyor

Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği skorları alamayan ve hedefini yeni senede şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor 'da transfer çalışmaları başladı.

Simon Banza ile devam etmeyecek olan Karadeniz ekibi, Paul Onuachu için girişimlerini sürdürüyor.

Bordo mavili ekip, ekonomik alanda yaptığı atılımların ardından kadrosunu yıldız futbolcularla donatarak zirveye oynamanın hesaplarını yapıyor. Gündemin ilk sırasında forvet var.

Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)

TEKKE'DEN ONAY ÇIKTI

Braga'dan kiralanan Kongolu yıldızın bitecek olan kiralık sözleşmesiyle birlikte forvette oluşacak boşluğu doldurmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke de transfere onay verdi.

Tekke, 2-2 biten Samsunspor maçının ardından; "Önümüzdeki sezon dinamik, oyun kimliği olan, cesur ve düzenli oynayan bir takım kuracağız. Onuachu, beğendiğim bir oyuncu. Taraftar da onu seviyor. Oyun sistemimize uygun bir futbolcu. Ekonomik yönleri var ama başkanımız da bu transferi istiyor. Umarım gerçekleşir" ifadelerini kullanmıştı.