Trabzonspor ilk transferine çok yakın! Golcü bombası patlıyor

Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği skorları alamayan ve hedefini yeni senede şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği skorları alamayan ve hedefini yeni senede şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
YENİDEN ONUACHU
Bordo mavili ekip, ekonomik alanda yaptığı atılımların ardından kadrosunu yıldız futbolcularla donatarak zirveye oynamanın hesaplarını yapıyor. Gündemin ilk sırasında forvet var.
Simon Banza ile devam etmeyecek olan Karadeniz ekibi, Paul Onuachu için girişimlerini sürdürüyor.
TEKKE'DEN ONAY ÇIKTI
Braga'dan kiralanan Kongolu yıldızın bitecek olan kiralık sözleşmesiyle birlikte forvette oluşacak boşluğu doldurmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke de transfere onay verdi.
Tekke, 2-2 biten Samsunspor maçının ardından; "Önümüzdeki sezon dinamik, oyun kimliği olan, cesur ve düzenli oynayan bir takım kuracağız. Onuachu, beğendiğim bir oyuncu. Taraftar da onu seviyor. Oyun sistemimize uygun bir futbolcu. Ekonomik yönleri var ama başkanımız da bu transferi istiyor. Umarım gerçekleşir" ifadelerini kullanmıştı.
TRABZONSPOR'DAN KOPMADI
Geçen sezon formasını giydiği bordo mavili ekipte harika işlere imza atan Paul Onuachu, takımdan ayrılmasına rağmen bağını koparmadı. Taraftarlar da her fırsatta kendisini istediğini sosyal medyada ve tribünlerde haykırdı.
SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR
Trabzonspor, İngiltere'de küme düşen Southampton ile pazarlık masasında. Görüşmelerin kısa süre içerisinde sona erdirilerek imzaların atılması adına uğraş veriliyor.
İngiliz ekibinin de sahibi olduğu Göztepe için Fırtına'nın Avrupa ikinciliği yaşayan U19 takımından bazı futbolcuları da isteyebileceği öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Southampton formasıyla bu sezon 28 karşılaşmaya çıkan Paul Onuachu, 4 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı ve 1108 dakika sahada kaldı.