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Trabzonspor ilk transferine çok yakın! Golcü bombası patlıyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor ile berabere kalan Trabzonspor, sezonun son maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Fırtına'da golcü transferi kısa süre içerisinde tamamlanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 19:43 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 19:43
Trabzonspor ilk transferine çok yakın! Golcü bombası patlıyor

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Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği skorları alamayan ve hedefini yeni senede şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.

Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)

YENİDEN ONUACHU

Bordo mavili ekip, ekonomik alanda yaptığı atılımların ardından kadrosunu yıldız futbolcularla donatarak zirveye oynamanın hesaplarını yapıyor. Gündemin ilk sırasında forvet var.

Simon Banza ile devam etmeyecek olan Karadeniz ekibi, Paul Onuachu için girişimlerini sürdürüyor.

Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)

TEKKE'DEN ONAY ÇIKTI

Braga'dan kiralanan Kongolu yıldızın bitecek olan kiralık sözleşmesiyle birlikte forvette oluşacak boşluğu doldurmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke de transfere onay verdi.

Tekke, 2-2 biten Samsunspor maçının ardından; "Önümüzdeki sezon dinamik, oyun kimliği olan, cesur ve düzenli oynayan bir takım kuracağız. Onuachu, beğendiğim bir oyuncu. Taraftar da onu seviyor. Oyun sistemimize uygun bir futbolcu. Ekonomik yönleri var ama başkanımız da bu transferi istiyor. Umarım gerçekleşir" ifadelerini kullanmıştı.

Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)

TRABZONSPOR'DAN KOPMADI

Geçen sezon formasını giydiği bordo mavili ekipte harika işlere imza atan Paul Onuachu, takımdan ayrılmasına rağmen bağını koparmadı. Taraftarlar da her fırsatta kendisini istediğini sosyal medyada ve tribünlerde haykırdı.

Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Trabzonspor, İngiltere'de küme düşen Southampton ile pazarlık masasında. Görüşmelerin kısa süre içerisinde sona erdirilerek imzaların atılması adına uğraş veriliyor.

İngiliz ekibinin de sahibi olduğu Göztepe için Fırtına'nın Avrupa ikinciliği yaşayan U19 takımından bazı futbolcuları da isteyebileceği öğrenildi.

Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)Ebere Paul Onuachu (Takvim Foto Arşiv)

BU SEZON PERFORMANSI

Southampton formasıyla bu sezon 28 karşılaşmaya çıkan Paul Onuachu, 4 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı ve 1108 dakika sahada kaldı.

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