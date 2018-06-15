Umut Kurt, oyunculuktaki başarısını işletmeciliğe taşıyacak. Ünlü oyuncu, önceki gün Mag dergisine verdiği röportajda yeni heyecanı 'Ship a Hoy' u anlattı. Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana ile Bozburun'daki 'Ship a Hoy' adlı mekanı işletecek olan Kurt, "Misafir ağırlamayı çok severim" dedi.
Mekancı Kurt
Etiketler: Umut Kurt , Tanem Sivar
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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