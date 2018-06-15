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Mekancı Kurt

Mekancı Kurt
Umut Kurt, oyunculuktaki başarısını işletmeciliğe taşıyacak. Ünlü oyuncu, önceki gün Mag dergisine verdiği röportajda yeni heyecanı 'Ship a Hoy' u anlattı. Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana ile Bozburun'daki 'Ship a Hoy' adlı mekanı işletecek olan Kurt, "Misafir ağırlamayı çok severim" dedi.
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