Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde! Zelenskiy'nin "Davet ettik" dediği Trump ve Putin kararını verdi! | Bakan Fidan: Format kesinleşmedi

Dünyanın gözü perşembe günü İstanbul'da Ukrayna Savaşı'nı bitirmek üzere yapılacak olan barış zirvesinde. Rusya, İstanbul barış müzakerelerinde Ukrayna heyetiyle bir araya gelecek Rus heyetini belirlerken, ABD'li bir yetkili, Donald Trump'ın Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.
ZELENSKİY: PUTİN DIŞINDA RUSLA KONUŞMAM
Zelenskiy, Türkiye'de Putin dışında başka bir Rus yetkiliyle görüşmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak "Yani, savaşı sürdürme veya durdurma kararını yalnızca Putin verebilir" dedi.
ABD'li bir yetkili, Donald Trump'ın Türkiye'deki Ukrayna-Rusya görüşmelerine katılmayacağını açıkladı.
Bununla birlikte, Steve Witkoff ve Marco Rubio'nun 16 Mayıs'ta İstanbul'a varmalası bekleniyor.
Rusya, yarın İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.
Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkındaki soruya yanıt veren Fidan, "Şu anda inanılmaz derecede yoğun bir diplomasi trafiği var." dedi.
"FORMAT KESİNLEŞMEDİ"
Fidan, "Birçok taraf birbiriyle görüşme halinde. Yarın İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeler var. Belli olan heyetler var, belli olmakta olan heyetler var. Hala kesin format netleşmiş değil." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin başından beri Ukrayna'daki savaşın bitmesi yönünde çabalar harcadığını hatırlatan Fidan, öte yandan Türkiye'nin Gazze, Afrika ve bölgedeki savaşların ve tüm gerginliklerin bitmesini, daimi ve kalıcı barışın gelmesini istediğini vurguladı.
"GELDİĞİMİZ NOKTA İTİBARIYLA BİRAZ DAHA UMUTLUYUM"
İstanbul’da yapılacak müzakerelere değinen Fidan, "Amerikan heyeti İstanbul'a geliyor, Rus heyeti İstanbul'a gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı (Andrii Sybiha) ile bugün sizinle yapacağım görüşmeden sonra tekrar bir araya geleceğim. Yoğun bir trafik var." ifadelerini kullandı.
Fidan, halihazırda tarafların pozisyonlarını uyumlaştırmaya çalıştığını belirterek "Bunu da anlayışla karşılıyoruz açıkçası. Çünkü herkesin kendi tabanı var, koruması gereken ama bizim için önemli olan stratejik hedef, ateşkesin bir an önce olması ve sistemli barış müzakerelerine başlanması. Bu bölgemiz için çok elzem bir husus." diye konuştu.
Müzakerelerden umutlu olup olmadıklarının sorulması üzerine Fidan, şunları kaydetti:
Ben geldiğimiz nokta itibarıyla biraz daha umutluyum. 'Ben bu savaşı durdurmak istiyorum' niyeti önemli ama modaliteler var ve güven tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafı yalnız bıraktığınız zaman güven tesisi biraz zor. Onun için kredisi yüksek, güvenilebilir aktörlerin devrede olması gerekiyor. Türkiye de bu aktörlerden şüphesiz başta gelenlerinden biri.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin orada olmamı istiyor ve bu, bir olasılık." ifadesini kullandı.
Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a doğru yola çıkan Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu.
Trump, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin "Putin orada olmamı istiyor. Bu, bir olasılık." dedi.
Başkan Trump, "Ben orada olmazsam (Putin) orada olur mu, bilmiyorum." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump: Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine katılacak.
Zelenskiy: Perşembe Başkan Erdoğan'la görüşeceğim Trump'ı İstanbul'a davet ettik
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İstanbul’da yapılması planlanan Ukrayna müzakerelerinde odak noktasının, çatışmaların güvenilir ve kalıcı bir biçimde nasıl sona erdirilebileceği olacağını ifade etti.
Ryabkov, Moskova’nın ciddi ve anlamlı bir diyaloğa hazır olduğu mesajını verirken, Ukrayna’daki savaş bağlamında sahadaki mevcut durumun, Rusya’ya katılan yeni topraklar da dahil, kabul edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Ayrıca Ryabkov, Kiev yönetiminin anlaşma yapabilme kapasitesinin zayıf olmasının, müzakere sürecinin önündeki başlıca engellerden biri olduğunu dile getirdi.
CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılsın ya da katılmasın, Başkanın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İstanbul'da olmayı planlıyor.
CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili,15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında konuştu.
Trump'ın katılma olasılığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirten yetkili, "Trump’ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Putin’in katılımına bağlı." ifadelerini kullandı.
"Şu anda her şey çok dinamik." diyen yetkili, perşembe günkü müzakerenin nasıl sonuçlanacağı konusunda kimsenin bir fikri olmadığını kaydetti.
Yetkili, "Trump katılsa da katılmasa da ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff görüşmeler için İstanbul'da olmayı planlıyor." dedi.
Ayrıca yetkiliye göre, Trump'ın ekibi, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmeleri gözlemlemeyi planlıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.
Kiev yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere katılmaması halinde, bunun Moskova’nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir irade taşımadığının açık bir göstergesi olacağını belirtti. Ukraynalı yetkililer, Kremlin’in müzakere teklifine rağmen hâlâ bir ateşkesin sağlanamadığına dikkat çekerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Putin arasında yüz yüze gerçekleşecek bir görüşmenin anlaşmaya varılması açısından “son şans” olduğunu vurguladı.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak’ın, “Eğer Vladimir Putin Türkiye’ye gelmeyi reddederse, bu, Rusya’nın savaşı bitirme niyetinde olmadığının ve herhangi bir müzakereye hazır ya da istekli bulunmadığının kesin kanıtı olacaktır” ifadelerine yer verildi. Kremlin ise, Rus heyetinin İstanbul’daki görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtmekle birlikte, konuya dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarına devam ettiğini açıkladı.
Gazetecilerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki müzakere teklifine ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, yalnızca hazırlık sürecinin sürdüğünü belirtmekle yetindi ve Kremlin’in bu konuda başka bir açıklama yapmayacağını ifade etti.
Ayrıca Peskov, İstanbul’daki görüşmelerde Moskova’yı kimin temsil edeceğine dair kararın, Devlet Başkanı Putin tarafından uygun görüldüğünde açıklanacağını vurguladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazar günü Vladimir Putin'i Perşembe günü İstanbul'da kendisiyle görüşmeye çağırdı, ancak Kremlin lideri henüz bir yanıt vermedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rus tarafından Türkiye'ye kimin seyahat edeceğine dair bilgi vermeyi reddetti. Peskov, "Genel olarak, uzun vadeli barışçıl bir çözüme ulaşmanın yollarını ciddi şekilde aramaya kararlıyız. Hepsi bu." şeklinde konuştu.