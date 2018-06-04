;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ortaç jesti
  2. Set arası kahve

neşesi

Ali Demir neşesi
Örnek aile yaşantısıyla imrendiren Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Büyük oğullarıyla alışverişe çıkan ikili, tatil için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Güzel oyuncu, ailesiyle objektiflere poz verirken babasının kucağındaki minik Ali Demir'in neşesi görenleri hayran bıraktı.
Etiketler: , , ,
  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ