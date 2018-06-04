Örnek aile yaşantısıyla imrendiren Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Büyük oğullarıyla alışverişe çıkan ikili, tatil için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Güzel oyuncu, ailesiyle objektiflere poz verirken babasının kucağındaki minik Ali Demir'in neşesi görenleri hayran bıraktı.
Ali Demir neşesi
Etiketler: Ali Demir , pelin karahan , AVM , bedri güntay
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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