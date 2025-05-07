CHP yandaşı Yılmaz Özdil Özgür Özel’e yapılan saldırıyı yorumladı: CHP genel başkanı armut gibi geziyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 3 Mayıs'ta TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninde yumruklu saldırıya uğradı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Saldırının ardından gözaltına alınan ve daha önce 2 çocuğunu katlettiği ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu tutuklandı.
Selçuk Tengioğlu tutuklandı
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
Saldırıya AK Parti'den ve siyasetçilerden tepkiler yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.
ÖZGÜR ÖZEL: KORUMALARA "ÇEKİLİN" TALİMATI VERDİM
"Koruma zafiyeti" tartışmaları yaşanırken Özel hatanın kendisinde olduğunu söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, önündeki korumaya kendisinin "Çekil" talimatı verdiğini belirterek, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)
CHP YANDAŞI YILMAZ ÖZDİL: CHP GENEL BAŞKANLARI ARMUT GİBİ GEZİYOR
Özgür Özel'in yumruklanması gündemdeki sıcaklığını korurken CHP yandaşı Sözcü Yazarı ve SZC TV yorumcusu Yılmaz Özdil ilginç bir yorumda bulundu.
Hatanın Özgür Özel'de olduğunu işaret eden Yılmaz Özdil, "CHP genel başkanı armut gibi geziyor" dedi.