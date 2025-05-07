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CHP yandaşı Yılmaz Özdil Özgür Özel'e yapılan saldırıyı yorumladı: CHP genel başkanı armut gibi geziyor

CHP yandaşı Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırının ardından ilginç bir yorumda bulundu. Saldırının ardından Özgür Özel’i eleştiren Özdil, CHP yönetimini sorumsuz davrandığını belirterek, "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor" ifadelerini kullandı. Güvenlik zafiyetinin ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Yılmaz Özdil, kendisinin silahla gezdiğini ve "20 kişi tarafından" korunduğunu öne sürdü.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:13 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:18
CHP yandaşı Yılmaz Özdil Özgür Özel’e yapılan saldırıyı yorumladı: CHP genel başkanı armut gibi geziyor

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 3 Mayıs'ta TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninde yumruklu saldırıya uğradı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradıCHP Genel Başkanı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı

SALDIRGAN TUTUKLANDI
Saldırının ardından gözaltına alınan ve daha önce 2 çocuğunu katlettiği ortaya çıkan Selçuk Tengioğlu tutuklandı.

Selçuk Tengioğlu tutuklandıSelçuk Tengioğlu tutuklandı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E "GEÇMİŞ OLSUN" TELEFONU
Saldırıya AK Parti'den ve siyasetçilerden tepkiler yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'i arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: KORUMALARA "ÇEKİLİN" TALİMATI VERDİM
"Koruma zafiyeti" tartışmaları yaşanırken Özel hatanın kendisinde olduğunu söyledi. CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Özel, önündeki korumaya kendisinin "Çekil" talimatı verdiğini belirterek, "Ortada bir koruma zafiyeti varsa bana aittir. Başımıza ne geldiyse benim verdiği talimat yüzündendir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

CHP YANDAŞI YILMAZ ÖZDİL: CHP GENEL BAŞKANLARI ARMUT GİBİ GEZİYOR
Özgür Özel'in yumruklanması gündemdeki sıcaklığını korurken CHP yandaşı Sözcü Yazarı ve SZC TV yorumcusu Yılmaz Özdil ilginç bir yorumda bulundu.

Hatanın Özgür Özel'de olduğunu işaret eden Yılmaz Özdil, "CHP genel başkanı armut gibi geziyor" dedi.

Özdil şunları söyledi:

"Güvenlik zaafiyeti deniyor ama aslında burada bir güvenlik zaafiyeti yok. Siyasetçiler bayılıyor böyle yürüyeyim, rüzgar yapayım falan. Bunlar CHP Genel Başkanı ama armut gibi geziyor."

Yılmaz Özdil: CHP genel başkanı armut gibi geziyorYılmaz Özdil: CHP genel başkanı armut gibi geziyor

"BEN SİLAHLA GEZİYORUM"
Kendisinin "gazeteci olarak" silahla gezdiğini söyleyen Yılmaz Özdil, "Planlı bir buluşmaya gideceksek bizi orada 20 kişi koruyor. Sivil resmi. Böyle şeyler olur." dedi. Özdil'in neden 20 kişi tarafından korunduğu merak konusu oldu.

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