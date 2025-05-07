CHP yandaşı Yılmaz Özdil Özgür Özel’e yapılan saldırıyı yorumladı: CHP genel başkanı armut gibi geziyor

Özdil şunları söyledi: "Güvenlik zaafiyeti deniyor ama aslında burada bir güvenlik zaafiyeti yok. Siyasetçiler bayılıyor böyle yürüyeyim, rüzgar yapayım falan. Bunlar CHP Genel Başkanı ama armut gibi geziyor."

"BEN SİLAHLA GEZİYORUM"

Kendisinin "gazeteci olarak" silahla gezdiğini söyleyen Yılmaz Özdil, "Planlı bir buluşmaya gideceksek bizi orada 20 kişi koruyor. Sivil resmi. Böyle şeyler olur." dedi. Özdil'in neden 20 kişi tarafından korunduğu merak konusu oldu.