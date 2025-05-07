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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İBB ve 39 ilçe belediyesine kritik davet

İstanbul'da 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Kentsel Dönüşüm" adımlarını hızlandırdı. "Yarısı Bizden" kampanyasıyla sağlanan destekleri artıran bakanlık İstanbul içi hayati bir adım daha atıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği, İstanbul Valiliği’nde yarın düzenlenecek Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde belediyelere ortak mücadele çağrısı yapacak. Toplantıda belediyelere süreci hızlandırma çağrısıyla birlikte İstanbul’un kaderini değiştirecek adımlar için güç birliği istenecek.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:24 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 09:30
İstanbul’da Kentsel Dönüşüm zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan İBB ve 39 ilçe belediyesine kritik davet

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme gelen İstanbul'un kentsel dönüşüm sorunu ortak iradeyle çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAN DESTEK YÜKSELTİLDİ
Yarısı Bizden Kampanyası ile konut dönüşüm desteğinin 1 milyon 875 bin TL'ye, iş yeri dönüşüm desteğinin 1 milyon TL'ye yükseltilmesi, alan bazlı büyük dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO'nun devreye girip inşa sürecini üstlenmesi gibi birçok kolaylığı vatandaşların hizmetine sunan Bakanlık, kentsel dönüşümü belediyelerin de desteğiyle hızlandırmayı hedefliyor.

Yarısı Bizden Kampanyasından destekler yükseltildi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Yarısı Bizden Kampanyasından destekler yükseltildi (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ: TÜM BELEDİYE BAŞKANLARI DAVET EDİLDİ
Her fırsatta İstanbul'un kentsel dönüşümünün milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, sürecin yine milli seferberlik ruhuyla yürütülmesi için harekete geçiyor. İstanbul'un ancak vatandaş, yerel ve merkezi yönetim dayanışmasıyla kurtarılacağına işaret eden Bakan Kurum, yarın (8 Mayıs) İstanbul Valiliği'nde, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği toplantıya başkanlık edecek. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılacağı toplantının en önemli maddesi kentsel dönüşüm olacak.


YARISI BİZDEN BAŞVURU SÜREÇLERİ HIZLANDIRILACAK
Yarısı Bizden Kampanyası'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yürütüyor. Kampanyanın ilk ve en önemli adımını oluşturan talep toplama ve başvuru süreçleri ise belediyeler üzerinden yürütülüyor. Bakan Kurum toplantıda Yarısı Bizden Kampanyası'nın başvuru süreçlerinin hızlandırılması için de belediyelere talimatlarını iletecek. Başkanların ilçeleriyle ilgili taleplerini dinleyecek. Toplantıda yerel yöneticilere bakanlık nezdinde İstanbul'da hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında brifing de verilecek.

16 soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası | 1 konut için 1 milyon 875 bin TL destek! Kimler faydalanabilir?16 soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası | 1 konut için 1 milyon 875 bin TL destek! Kimler faydalanabilir?

BAŞKAN ERDOĞAN: KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİMSENİN KAPRİSLERİYLE VAKİT KAYBEDEMEYİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mayıs'ta ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda kentsel dönüşüm meselesine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Yarısı Bizden kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur. Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her konuyu siyasallaştırarak her meseleyi istismar malzemesi yaparak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi, afetlerde yardımlaşma ve dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar."

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BAKAN KURUM: HEP BİRLİKTE BU MÜCADELEYİ YAPMAK ZORUNDAYIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'da risk altındaki 1,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüşmesi gerektiğini belirterek belediyelere kentsel dönüşüm için destek çağrısı yapmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ʺKentsel Dönüşümʺ adımlarını hızlandırdı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ʺKentsel Dönüşümʺ adımlarını hızlandırdı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Kurum şunları söylemişti:

"Gelin hep birlikte İstanbul'u kurtaralım. İstanbul'u kurtarma seferberliğine ortak olalım. Gelin hep birlikte dönüşmesi gereken yerle alakalı oturalım, istişare edelim, projelerimizi yapalım. Biz size, siz bize destek olun. 3 tane ben yapıyorsam 1 tane de sen yap. Bu bir seferberlik ise hep birlikte yapılması gereken bir iş. Hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koymamız gereken bir durum. O yüzden ben buradan yine bu çağrımı yenilemek istiyorum. Hep birlikte bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Üçlü sacayağı gibi; belediyesi, vatandaşı, Bakanlığı hep birlikte bu mücadeleyi yapalım ve İstanbul'un geleceğini, ülkemizin geleceğini hep birlikte kurtaralım."

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İstanbul’da Kentsel Dönüşüm zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan İBB ve 39 ilçe belediyesine kritik davet
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