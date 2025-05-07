İstanbul’da Kentsel Dönüşüm zamanı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan İBB ve 39 ilçe belediyesine kritik davet

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme gelen İstanbul'un kentsel dönüşüm sorunu ortak iradeyle çözmek için çalışmalarına devam ediyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAN DESTEK YÜKSELTİLDİ

Yarısı Bizden Kampanyası ile konut dönüşüm desteğinin 1 milyon 875 bin TL'ye, iş yeri dönüşüm desteğinin 1 milyon TL'ye yükseltilmesi, alan bazlı büyük dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO'nun devreye girip inşa sürecini üstlenmesi gibi birçok kolaylığı vatandaşların hizmetine sunan Bakanlık, kentsel dönüşümü belediyelerin de desteğiyle hızlandırmayı hedefliyor.