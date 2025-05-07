"ALTIN YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDEBİLİR" Altın ...Bu savaş ya da bu çatışma başlamadan önce Amerika ile Çin arasında ticaret savaşlarının biteceği yönünde iyimserlik oluşmuştu. Bir onun etkisi ile altın biraz geriledi. Bir de bugün FED'in bir toplantısı var. FED'in faizi indirmeyeceği sabit tutacağı yönündeki beklentiler altını biraz geri çekti. Bu savaşın yayılması ile birlikte altın yukarı doğru dönecektir diye düşünüyorum.

"PİYASALAR DİKEN ÜSTÜNDE" Çin'le bu iyimserlik sonucu petrol biraz yukarı dönmüştü. Biranda bütün dengeler bozulabilir piyasalarda. Arkadaşlarımız "dünya diken üstünde" diye yazıyor aslında piyasalar da diken üstünde. Ne olacağını herkes bekliyor ve inşallah çok çabuk biter diye düşünüyorum. Bizim için önemli bir coğrafya. Pakistan uzakta ama kardeşlik ilişkimiz var.

TARIMDA TEDARİK SIKINTISI OLUR MU?

İki ülkenin özellikle Hindistan'ın çok büyük coğrafyası var. Pakistan da öyle aynı zamanda dolayısıyla Asya'nın karışıyor olması bütün dünyayı etkileyecektir. Ticaret savaşları bile yani Çin'de gelecek ürünlerin gürmük vergilerine tabii olması bile dünyada ne kadar fiyatları yukarı çekmişti. Tedarik zinciri orada bozulursa bütün dünya etkilenecek.

ABD-ÇİN ÇATIŞMASI YAŞANIRSA NE OLUR?

Çin işin içine dahil olursa ABD ile Çin arasında iş farklı noktaya gelir Çin'in buraya müdahil olması demek ABD'nin Hindistan tarafında yer alması demektir. Bu kez biz Pakistan Hindistan savaşı yerine bir ABD-Çin çatışmasını konuşmaya başlarız. "Keşmir çatışması" gibi görmemek lazım iş ciddi. Umut ettğimiz bu iş büyümeden çözülür diye düşünüyorum ama zor görünüyor. Hani derler ya "Uzun bacaklı İngiliz nehirden geçerken balıklar savaşmaya başlar" diye. İngiltere nereye giderse bu tarz şeyler oluyor maalesef."

PİYASALARDA SON DURUM

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