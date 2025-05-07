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Füzeler ateşlendi piyasa hareketlendi! Hindistan-Pakistan savaşı altını nasıl etkiler? Dolar, euro... İşte son durum

Uzun yıllardır "Keşmir" gerilimi yaşayan Pakistan ve Hindistan yine savaşın eşiğine geldi. Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü "terör saldırısına" misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze yağdırdı. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgede savaş senaryoları konuşulurken, nükleer tehditler gündeme geldi. Ticaret yollarının kesişim noktasındaki Hindistan’ın altın piyasalarındaki kritik rolü ve Pakistan’la birlikte tarımda sahip oldukları stratejik konum, küresel tedarik zinciri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Peki piyasalar bu durumdan nasıl etkilenecek, ham madde krizi yaşanır mı? İşte dolar altın ve euroda son durum...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 10:46
Füzeler ateşlendi piyasa hareketlendi! Hindistan-Pakistan savaşı altını nasıl etkiler? Dolar, euro... İşte son durum

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Keşmir hattında yıllardır süren gerilim, yeniden savaşın eşiğine geldi.

Hindistan'ın 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin öldüğü "terör saldırısına" misilleme olarak 6 Mayıs'ta Pakistan'ın çeşitli noktalarına ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'e füze saldırısı düzenlemesiyle tansiyon zirveye çıktı.

Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'deki ʺhedeflereʺ askeri operasyon başlattı (AA)Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'deki ʺhedeflereʺ askeri operasyon başlattı (AA)

Yaşanan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'de yıkıma sebep oldu (AA)Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'de yıkıma sebep oldu (AA)

FÜZELER ATEŞLENDİ GÖZLER PİYASALARA ÇEVRİLDİ
Bölgedeki gelişmeler sadece siyasi değil, ekonomik anlamda da küresel ölçekte yankı buldu. Gözler, piyasalara çevrildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, olası bir geniş çaplı savaşın küresel ticaret ve finansal dengeleri ciddi şekilde sarsabileceğine dikkat çekti.

Erdem, Hindistan'ın altın piyasasındaki alış ağırlığı ve bölgenin stratejik önemi nedeniyle, çatışmaların tırmanması durumunda özellikle ham madde fiyatlarında keskin artışlar yaşanabilir.

Piyasalar Pakistan-Hindistan çatışmasından nasıl etkilenecek? (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Piyasalar Pakistan-Hindistan çatışmasından nasıl etkilenecek? (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"HAM MADDE FİYATLARINDA CİDDİ ARTIŞLAR OLABİLİR"
Erdem şunları söyledi:

Hindistan en önemli altın alıcılarından birisi… Orası ticaret yollarının başladığı noktalardan birisi. Oradaki topyekğün bir savaşın ortaya çıkması. Hatta nükleer falan konuşuluyor. Dünyayı yok etme pahasına bunlar söyleniyor. Elbette hem tedarik zincirinde hem o noktada ham madde fiyatlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilir.

"ALTIN YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDEBİLİR"
Altın...Bu savaş ya da bu çatışma başlamadan önce Amerika ile Çin arasında ticaret savaşlarının biteceği yönünde iyimserlik oluşmuştu. Bir onun etkisi ile altın biraz geriledi. Bir de bugün FED'in bir toplantısı var. FED'in faizi indirmeyeceği sabit tutacağı yönündeki beklentiler altını biraz geri çekti. Bu savaşın yayılması ile birlikte altın yukarı doğru dönecektir diye düşünüyorum.

Piyasalar Pakistan-Hindistan çatışmasından nasıl etkilenecek? (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Piyasalar Pakistan-Hindistan çatışmasından nasıl etkilenecek? (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"PİYASALAR DİKEN ÜSTÜNDE"
Çin'le bu iyimserlik sonucu petrol biraz yukarı dönmüştü. Biranda bütün dengeler bozulabilir piyasalarda. Arkadaşlarımız "dünya diken üstünde" diye yazıyor aslında piyasalar da diken üstünde. Ne olacağını herkes bekliyor ve inşallah çok çabuk biter diye düşünüyorum. Bizim için önemli bir coğrafya. Pakistan uzakta ama kardeşlik ilişkimiz var.

TARIMDA TEDARİK SIKINTISI OLUR MU?
İki ülkenin özellikle Hindistan'ın çok büyük coğrafyası var. Pakistan da öyle aynı zamanda dolayısıyla Asya'nın karışıyor olması bütün dünyayı etkileyecektir. Ticaret savaşları bile yani Çin'de gelecek ürünlerin gürmük vergilerine tabii olması bile dünyada ne kadar fiyatları yukarı çekmişti. Tedarik zinciri orada bozulursa bütün dünya etkilenecek.

ABD-ÇİN ÇATIŞMASI YAŞANIRSA NE OLUR?
Çin işin içine dahil olursa ABD ile Çin arasında iş farklı noktaya gelir Çin'in buraya müdahil olması demek ABD'nin Hindistan tarafında yer alması demektir. Bu kez biz Pakistan Hindistan savaşı yerine bir ABD-Çin çatışmasını konuşmaya başlarız. "Keşmir çatışması" gibi görmemek lazım iş ciddi. Umut ettğimiz bu iş büyümeden çözülür diye düşünüyorum ama zor görünüyor. Hani derler ya "Uzun bacaklı İngiliz nehirden geçerken balıklar savaşmaya başlar" diye. İngiltere nereye giderse bu tarz şeyler oluyor maalesef."

PİYASALARDA SON DURUM

Altın

Dolar

Euro

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