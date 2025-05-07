Keşmir hattında yıllardır süren gerilim, yeniden savaşın eşiğine geldi.
Hindistan'ın 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin öldüğü "terör saldırısına" misilleme olarak 6 Mayıs'ta Pakistan'ın çeşitli noktalarına ve Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'e füze saldırısı düzenlemesiyle tansiyon zirveye çıktı.
Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'deki ʺhedeflereʺ askeri operasyon başlattı (AA)
Yaşanan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Hindistan ordusu, Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir'de yıkıma sebep oldu (AA)
FÜZELER ATEŞLENDİ GÖZLER PİYASALARA ÇEVRİLDİ
Bölgedeki gelişmeler sadece siyasi değil, ekonomik anlamda da küresel ölçekte yankı buldu. Gözler, piyasalara çevrildi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, olası bir geniş çaplı savaşın küresel ticaret ve finansal dengeleri ciddi şekilde sarsabileceğine dikkat çekti.
Erdem, Hindistan'ın altın piyasasındaki alış ağırlığı ve bölgenin stratejik önemi nedeniyle, çatışmaların tırmanması durumunda özellikle ham madde fiyatlarında keskin artışlar yaşanabilir.
Piyasalar Pakistan-Hindistan çatışmasından nasıl etkilenecek? (AA, Takvim.com.tr Arşiv)
"HAM MADDE FİYATLARINDA CİDDİ ARTIŞLAR OLABİLİR"
Erdem şunları söyledi:
Hindistan en önemli altın alıcılarından birisi… Orası ticaret yollarının başladığı noktalardan birisi. Oradaki topyekğün bir savaşın ortaya çıkması. Hatta nükleer falan konuşuluyor. Dünyayı yok etme pahasına bunlar söyleniyor. Elbette hem tedarik zincirinde hem o noktada ham madde fiyatlarında çok ciddi artışlar söz konusu olabilir.