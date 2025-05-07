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ABD’de sapkınlara ordu yasağı! Dava devam ediyor: Geçici uygulama başladı

ABD’de sapkınlara ordu yasağı uygulaması başladı. ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin transseksüellerin ordu hizmetine katılımını yasaklayan düzenlemesine ilişkin dava süreçleri devam ederken bunun, geçici olarak uygulanabileceğine hükmetti.

Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:16 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 13:27
ABD’de sapkınlara ordu yasağı! Dava devam ediyor: Geçici uygulama başladı

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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin transseksüellerin ordu hizmetine katılımını yasaklayan düzenlemesine ilişkin dava süreçleri devam ederken bunun, geçici olarak uygulanabileceğine hükmetti.

ABD ordusu, ReutersABD ordusu, Reuters

SAPKINLARA ORDU YASAĞI

Yüksek Mahkeme, konuya ilişkin yazılı kararını yayımladı.

Kararda, Trump yönetiminin, transseksüel askerlerin "ordu etkinliğine" zarar verdiğine dair somut kanıt sunamadığı gerekçesiyle söz konusu yasağın yürütülmesinin engellendiği Bölge Mahkemesi kararının, geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

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SAVUNMA BAKANI "ZAYIFLIĞI GERİDE BIRAKIYORUZ" DİYEREK DUYURDU

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden, Yüksek Mahkeme kararı yayınlanmadan önce yaptığı açıklamada, "Zayıflığı geride bırakıyoruz. Artık zamir yok, iklim değişikliği saplantısı yok, acil aşı zorunluluğu yok, elbise giymiş adamlar yok. Bu saçmalıkla işimiz bitti." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ReutersABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Reuters

Washington Batı Bölge Mahkemesi, Trump yönetiminin transseksüel askerlerin "ordu etkinliğine" zarar verdiğine dair somut kanıt sunamadığını belirtmesinin üzerine söz konusu yasağın uygulanmasını engellemişti.

Trump yönetimi, bu kararın ardından Yüksek Mahkeme'ye acil başvuruda bulunarak ulusal savunma gibi konularda "askeri otoritenin takdirine saygı gösterilmesi gerektiğini" savunmuştu.

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