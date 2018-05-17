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Kıvanç Burger

Türkiye’nin en çok kazanan jönlerinden , ticarete atılıyor. Ünlü oyuncu, eşi ’le ’da ci açacak

Kıvanç Burger
Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularının başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yatırım için rotasını 'dan Ege'ye çevirdi. Geçtiğimiz aylarda açacağı restoran için Etiler, Bebek, Emirgan ve Rumeli Hisarı'nda mekan arayışına giren yakışıklı oyuncu, yoğunluğu nedeniyle bu düşüncesini rafa kaldırmıştı. Tatlıtuğ, yazın gelmesiyle yeni mekanını Bodrum'da açmaya karar verdi. Konuşulanlara göre ise Tatlıtuğ'un bu kararında eşi Başak Dizer'in ortağı olduğu Nişantaşı'ndaki 'Room & Rumors' adlı mekanın başarısı etkili...

YALIKAVAK'IN EN LÜKS YERİ
Ünlü oyuncu, modanın yanı sıra yeme-içme sektöründe de başarılı olan eşiyle Yalıkavak Marina'da restoran açmak için düğmeye bastı. Bodrum'da hamburger ağırlıklı bir mönüye sahip mekan açmaya hazırlanan Tatlıtuğ'un ücret politikasında civardaki pahalı işletmeleri örnek alacağı öğrenildi. Mekanını bu yaz hizmete sokmayı planlayan oyuncu, dedikodulara göre de önümüzdeki günlerde 'a gidip mekan arayışına start verecek. Tatlıtuğ, beğendiği dükkanı bulunca da dekorasyonu stil danışmanı Başak Dizer'e emanet edecek...
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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