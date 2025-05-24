İstanbul’da Galatasaray kutlamaları yolları kapattı! 25 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı? İşte alternatif güzergahlar…

İstanbul 'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 25 Mayıs tarihinde bazı önemli yollar trafiğe kapatılacak. Kutlamalar nedeniyle kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar sürücülerle paylaşıldı. İşte İstanbul'da kapalı ve açık olan yol güzergahları…

(Kaynak: AA)

İşte alternatif güzergahlar ⤵

Saat 12.00'den itibaren Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nin sahil yönü ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bağlantılı yollar, Sahil Kennedy Caddesi'nin Güney Yan Yolu (Yedikule-Çatladıkapı arası) ile Kuzey Yan Yolu (Kumkapı-Yedikule arası) ve bu yollara çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal Varyant, Samatya Varyant, Mahramacı Sokak ve bağlantılı yollar kapalı olacak. Alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli önerildi.