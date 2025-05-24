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İstanbul'da FETÖ'ye operasyon: 8 ByLock'çu gözaltında

İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2'si kamu görevlisi, 8 zanlı gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 17:13 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 17:13
İstanbul’da FETÖ’ye operasyon: 8 ByLock’çu gözaltında

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İstanbul'da 8 FETÖ'cü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

8 GÖZALTI
Şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğunu belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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