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eski
eşi Hülya Avşar'a
yeni filmi 'Selfi' için
övgü yağrdırırken genç aşkından jet misilleme
geldi. Seda Sevin,
önceki gün birlikte
tatile çıktığı spor
yorumcusuyla böyle
aşk pozu verdi...
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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