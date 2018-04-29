Kaya gibi destek

Kendi hayatını anlatan filmi 'Selfi'yi vizyona sokan Hülya Avşar'a eski eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan destek geldi. Çekiminden montajına kadar filmin her detayıyla kendi ilgilenen Avşar Kızı, 'Selfi' ile eski eşinden övgüleri topladı. Gösterim sonunda paylaşım yapan Çilingiroğlu "Bayağı iyi yapmışsın Hülya, eline sağlık. 28 sene gözümün önüne geldi" sözleriyle eski eşini tebrik etti.
Filmi, oğlu Hüseyin Kaya'yla izleyen Çilingiroğlu "İlk filmim Selfi'yi kaçırmayın" diyerek de güldürdü.
Filmi, oğlu Hüseyin Kaya'yla izleyen Çilingiroğlu "İlk filmim Selfi'yi kaçırmayın" diyerek de güldürdü.
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