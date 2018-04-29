Selfi’yi izledi

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kızları Zehra da 'Selfi'yi
izlemek
için sinemaya
koştu. Önceki
gün teyzesi Helin Avşar ile
birlikte
İstinyePark'a
giden genç kız, "Filmi izledim. Annemle gurur duyuyorum"
diye konuştu.
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