;
Yol Durumu
  1. Aleyna’ya rahat yok
  2. Okan Ali piknikte

’yi izledi

Selfi’yi izledi
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra da 'Selfi'yi izlemek için sinemaya koştu. Önceki gün teyzesi Helin Avşar ile birlikte İstinyePark'a giden genç kız, "Filmi izledim. Annemle gurur duyuyorum" diye konuştu.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ