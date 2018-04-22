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Kendimi halka açtım

Kendimi halka açtım
Kendi hayatını anlattığı 'Selfi' filmini 27 Nisan'da vizyona sokacak olan , her zamanki iddiasını sürdürdü. "Filmi neden yaptınız?" sorusuna "Kendimi halka açıyorum" diye esprili bir yanıt veren Avşar Kızı, ekledi: "Gerçekten farkındalığı olan kişiler Selfi'yi baş ucu filmi olarak görebilirler."
Filmi için hatırı sayılır bir para harcadığını da dile getiren Hülya Avşar, "En çok teliflere harcadım. Çok bozuldum bu işe. Bu kadar emek verdiğim filmlere, telif hakkı ödemek ne demek!" diyerek de her zamanki gibi yeni bir polemiğin de fitilini ateşlemiş oldu.
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