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Güzel ziyaret

Güzel ziyaret
Adını Johnny Depp ile yaptığı evlilikle duyuran ve ardından da milyoner işadamı Elon Musk'la fırtınalı bir aşk yaşayan Amber Heard, önceki gün anlamlı bir ziyarette bulundu. 31 yaşındaki ABD'li aktris, Ürdün'deki bir Suriyeli mülteci kampına gitti.
Buradaki miniklerle bir araya gelip onlara moral veren , Zaatari Mülteci Kampı'ndaki anlarını da instagram'da paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımlarında tüm dünyanın ler için elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizdi...
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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