Güzel ziyaret

Adını Johnny Deppile yaptığı evlilikle duyuranve ardından da milyonerişadamı Elon Musk'lafırtınalı bir aşk yaşayanAmber Heard, önceki günanlamlı bir ziyarette bulundu.31 yaşındaki ABD'li aktris,Ürdün'deki bir Suriyelimülteci kampına gitti. Buradaki miniklerlebir araya gelip onlara moralveren Amber Heard, ZaatariMülteci Kampı'ndakianlarını da instagram'dapaylaştı. Güzel oyuncu,paylaşımlarında tümdünyanın Suriyeli mültecileriçin elini taşın altına koymasıgerektiğinin altını çizdi...
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