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Aşk ve ötesi

’ı ’dan kıskandığı için aşkına son veren , yelkenleri suya indirdi. Güzel oyuncu, yeniden barıştığı Fırat’la önceki gece Mor ve Ötesi konserindeydi

Aşk ve ötesi
Güzel oyuncu Hande Doğandemir'le meslektaşı Mert Fırat'ın ayrılığı kısa sürdü. Fırat'ın rol arkadaşı Gökçe Bahadır'la samimiyetini kıskanan Doğandemir, geçtiğimiz ay 1 yıllık aşkını noktaladı. 'Kaybedenler Kulübü Yolda' ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Doğandemir'i eski sevgilisi tebrik etmek için arayınca ikilinin yarım kalan aşkı kaldığı yerden devam etmeye başladı.

PAYLAŞIMLA BARIŞ İLANI
Bir aylık ayrılıkta birbirlerini instagram'da takibi sürdüren ikili, önceki akşam Ataşehir'deki Das Das Sahne'de Mor ve Ötesi grubunu dinledi. Ünlü rock grubunun konserini izleyen çift, geceden ayrı ayrı paylaşım yaptı. 'le 'ın barışması sahneyi aynı yer ve açıdan çektikleri videolarla anlaşıldı. Çift, geç saatlere dek eğlenip barışmayı kutladı. Sevgililerin geceden yaptıkları paylaşımla gün yüzüne çıkan barışma, çiftin hayranlarını sevindirdi. İkiliye sevenlerinden "Artık ayrılık yerine evlilik haberinizi duymak istiyoruz" diye mesajlar yağdırdı.


AYNI KONSER AYRI PAYLAŞIM
Doğandemir ile Fırat, aynı yerden yaptıkları bu paylaşımla barışmalarını herkese ilan etti.

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