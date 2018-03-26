Aşk ve ötesi

Güzel oyuncu HandeDoğandemir'le meslektaşıMert Fırat'ın ayrılığı kısasürdü. Fırat'ın rol arkadaşı GökçeBahadır'la samimiyetini kıskananDoğandemir, geçtiğimiz ay 1 yıllıkaşkını noktaladı. 'Kaybedenler KulübüYolda' ile sinemaseverlerin karşısınaçıkan Doğandemir'i eski sevgilisitebrik etmek için arayınca ikilininyarım kalan aşkı kaldığı yerden devametmeye başladı.
PAYLAŞIMLA BARIŞ İLANI Bir aylık ayrılıkta birbirleriniinstagram'da takibi sürdüren ikili,önceki akşam Ataşehir'deki Das DasSahne'de Mor ve Ötesi grubunudinledi. Ünlü rock grubunun konseriniizleyen çift, geceden ayrı ayrıpaylaşım yaptı. Hande Doğandemir'leMert Fırat'ın barışması sahneyi aynıyer ve açıdan çektikleri videolarlaanlaşıldı. Çift, geç saatlere dek eğlenipbarışmayı kutladı. Sevgililerin gecedenyaptıkları paylaşımla günyüzüne çıkan barışma, çiftinhayranlarını sevindirdi. İkiliyesevenlerinden "Artık ayrılıkyerine evlilik haberiniziduymak istiyoruz" diyemesajlar yağdırdı.
AYNI KONSERAYRI PAYLAŞIM Doğandemir ile Fırat, aynı yerden yaptıkları bu paylaşımla barışmalarını herkese ilan etti.
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