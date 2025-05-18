Afrika’nın kralı Victor Osimhen!

kiralananbu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, bu sezon tüm kulvarlardaimza attı., bu sezon en çok gol atan Afrikalı golcüler sıralamasında zirvede yer alıyor.takip ediyor.Fenerbahçe'den5. sırada yer alıyor.Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Demirbay için Samsunspor atakta... Karadeniz ekibinin yaz transfer sezonunda Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun ise önceliğinin Almanya'ya dönmek olduğu iddia ediliyor.Okan Buruk, Kayserispor ile bugün oynanacak Süper Lig maçında kupa finalindeki kadronun aynısını sahaya sürecek. Sadece kalede Günay Güvenç'in yerine kaptan Fernando Muslera görev yapacak.Alman ekibi'e kiraladığıile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için'yu çok yüksek buluyor.arası transferi bitirmek istiyor.Anlaşma olmadığı takdirdeFutbol Takımımız'ın yıldızlarından, bir sosyal medya yayınındaİspanyol golcüsüile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi., "'a transfer olduktan sonra bana mesaj attı.dedi" ifadelerini kullandı.Cimbom'un efsaneleri Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, Sarı-Kırmızılılar'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümünde İstanbul'a geldi. Hagi ve Popescu, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Hagi ve Popescu, UEFA Kupası zaferiyle ilgili organizasyona katıldı.