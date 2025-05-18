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Afrika’nın kralı Victor Osimhen!

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, attığı 35 golle bu sezon en skorer Afrikalı golcü olmayı başardı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Galatasaray'la ilgili öne çıkan diğer haberler...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Afrika’nın kralı Victor Osimhen!

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Napoli'den kiralanan Victor Osimhen bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 35 gole imza attı. Osimhen, bu sezon en çok gol atan Afrikalı golcüler sıralamasında zirvede yer alıyor. Osimhen'i 33 golle Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah ve Serhou Guirassy takip ediyor. Rangers'ın golcüsü Cyriel Dessers ise 28 golle onları izliyor. Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri ve Omar Marmoush 5. sırada yer alıyor.


KEREM DEMİRBAY SAMSUN'UN RADARINDA

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Demirbay için Samsunspor atakta... Karadeniz ekibinin yaz transfer sezonunda Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun ise önceliğinin Almanya'ya dönmek olduğu iddia ediliyor.


KAYSERİ'YE KUPA 11'İ!

Okan Buruk, Kayserispor ile bugün oynanacak Süper Lig maçında kupa finalindeki kadronun aynısını sahaya sürecek. Sadece kalede Günay Güvenç'in yerine kaptan Fernando Muslera görev yapacak.


KÖHN PAZARLIĞI

Galatasaray'ın Alman ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için Werder Bremen 5 milyon Euro'yu çok yüksek buluyor. 2.5, 3 milyon Euro arası transferi bitirmek istiyor. Galatasaray karar aşamasında. Anlaşma olmadığı takdirde Köhn, Galatasaray'a geri dönecek.


NE GÜZEL BİR ÜLKEN VARMIŞ!

A MİLLİ Futbol Takımımız'ın yıldızlarından Merih Demiral, bir sosyal medya yayınında Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi. Merih Demiral, "Alvaro Morata, Galatasaray'a transfer olduktan sonra bana mesaj attı. 'Ne güzel bir ülken varmış' dedi" ifadelerini kullandı.


ÇİÇEKLE KARŞILANDILAR

Cimbom'un efsaneleri Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, Sarı-Kırmızılılar'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümünde İstanbul'a geldi. Hagi ve Popescu, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Hagi ve Popescu, UEFA Kupası zaferiyle ilgili organizasyona katıldı.



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