Afrika’nın kralı Victor Osimhen!

KEREM DEMİRBAY SAMSUN'UN RADARINDA
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Kerem Demirbay için Samsunspor atakta... Karadeniz ekibinin yaz transfer sezonunda Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklifte bulunması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun ise önceliğinin Almanya'ya dönmek olduğu iddia ediliyor.
KAYSERİ'YE KUPA 11'İ!
Okan Buruk, Kayserispor ile bugün oynanacak Süper Lig maçında kupa finalindeki kadronun aynısını sahaya sürecek. Sadece kalede Günay Güvenç'in yerine kaptan Fernando Muslera görev yapacak.
KÖHN PAZARLIĞI
Galatasaray'ın Alman ekibi Werder Bremen'e kiraladığı Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için Werder Bremen 5 milyon Euro'yu çok yüksek buluyor. 2.5, 3 milyon Euro arası transferi bitirmek istiyor. Galatasaray karar aşamasında. Anlaşma olmadığı takdirde Köhn, Galatasaray'a geri dönecek.
NE GÜZEL BİR ÜLKEN VARMIŞ!
A MİLLİ Futbol Takımımız'ın yıldızlarından Merih Demiral, bir sosyal medya yayınında Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi. Merih Demiral, "Alvaro Morata, Galatasaray'a transfer olduktan sonra bana mesaj attı. 'Ne güzel bir ülken varmış' dedi" ifadelerini kullandı.
ÇİÇEKLE KARŞILANDILAR
Cimbom'un efsaneleri Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, Sarı-Kırmızılılar'ın 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümünde İstanbul'a geldi. Hagi ve Popescu, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Hagi ve Popescu, UEFA Kupası zaferiyle ilgili organizasyona katıldı.