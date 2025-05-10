Spor yazarları Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – FARK SADECE TABELADA DEĞİL Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığını bilmeyenler vardı. Beşiktaş yenilgisi sonrasında oyunculara maçı yaşatmak, yüksek motivasyon sağlamak da çok zor olacaktı. Maç içinde de yaşadık bunları. Mourinho klasiğini bozmadı. Her kötü sonuç sonrasında olduğu gibi sert rotasyon yaptı. Fatura sahipleri kulübedeydi ama kendisi de kenarda. Dediğini yaptıkları için mi, yoksa yapamadıklarından mı oturuyorlar, bilemiyoruz.

Belki de en büyük heyecanın yaşanacağı haftada, "formalite" havasındaydılar. Tempo düşüklüğü geniş alanları, bu da hataları getirdi. Kendi içindeki kaosu Tadic-Talisca kavgasında da yaşadı Fenerbahçe. Atılmayan pasa isyan eden Talisca'nın abarttığını düşündü Tadic. Ama atmadı pası; "adam haklı"… Orada Dzeko'yu aradı.

"Talisca neden agresif" diyebilirsiniz. Ama geçen haftaki Beşiktaş maçını dibine kadar yaşayan birinci oyuncuydu. Dün de sahiplendi maçı ve sorumluluktan kaçmadı. Kafasının üstünden geçen topa elini uzatması, cebindeki sarı kartı unutması bu yüzden belki de. VAR'a çağrılmasına rağmen Fenerbahçe lehine penaltı kararı vermedi Burak Pakkan. Bence doğru yorum yaptı.

Koldan gelen topu altı pastan auta vuran Dzeko'ya söylesinler önce sözlerini. Tartışmayı bitirecekti. Ama Dzeko'nun düşürülmesinde de seyirci kaldı, VAR gibi. Penaltı kaçırdı Başakşehir ama golü attıkları 90'lı dakikalara kadar Fenerbahçe kalesini de görmediler. İlk maçı da kaybettiler ama beş sarıları, bir kırmızıları vardı. Dün itirazdan tek kart. O maça nasıl asıldılar, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzaklaştığı bu maçı nasıl yaşadılar ? Farkı anlayın!