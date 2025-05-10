PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

LGS kazandıran taktikler TAKVİM'de! Öğrenciler ve veliler dikkat: Uzmanı önemli notları tek tek açıkladı

Önümüzdeki ay yapılacak Liselere Geçiş Sınavı için hazırlıklar sürüyor. Yüzbinlerce öğrenci bu sınavda başarılı olmak istiyor. Uzmanlar hem öğrencilere hem de ailelere yol gösteriyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025
LGS kazandıran taktikler TAKVİM’de! Öğrenciler ve veliler dikkat: Uzmanı önemli notları tek tek açıkladı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yıl boyu verilen emeklerin karşılığını alma zamanı geldi. 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS), sadece bilgiyi değil, stratejiyi, zihinsel dayanıklılığı ve duygusal sağlamlığı da ölçen bir sınav. Bunun için de yıl boyunca hazırlanmak gerekiyor.

LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)

Yüzbinlerce öğrencinin gireceği bu sınava ailelerin de hazırlanması önemli. Eğitmen/Sınav ve Öğrenci Koçu Esin Yılmaz, öğrencilerin sınavda başarılı olmalarını sağlayacak bazı püf noktalarını TAKVİM'e anlattı.

LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)

RUTİNSİZLİK TEHLİKESİ
Esin Yılmaz öğrenciler için en büyük tehlikenin rutinsizlik olduğunu belirterek, "Beynin en sevdiği şey tekrar ve düzendir; bu yüzden günün her anını planlamak şampiyonluk yolunda atılacak en önemli adımlardan biridir" dedi. Yılmaz bir günde yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:
Güne zihinsel bir hazırlıkla başlamak, olumlu cümleler kurmak, beyni motive eder ve kortizol seviyesini dengeler.
Kahvaltı sırasında daha önceki bir başarının hatırlanması, dopamin seviyesini yükselterek moral depolar.
Her gün üç farklı dersten kısa tekrarlar yapmak, bilgiyi taze tutar. Bu tekrarlar sırasında el yazısıyla not almak, öğrenme kalıcılığını önemli ölçüde artırır.
Günlük bir branş denemesi çözmek ve sadece yanlışlara değil, kararsız kalınan sorulara da odaklanmak, sınav becerilerini güçlendirir.

LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)

DİNLENMEK DE ÖNEMLİ
Esin Yılmaz, sadece çalışmak değil dinlenmenin de önemli olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Dinlenme ve açık hava yürüyüşleri beyne oksijen taşır, öğrenilen bilgilerin yerleşmesini sağlar. Öğrencilerin yaş dönemi itibari ile de kendilerine zaman ayırmaları, spor ve sanatsal faaliyetlerine devam etmeleri çalışma verimin ve odak süresini artırır. Sınav yaklaştıkça evden hiç çıkmadan ders çalışan çocukların daha başarılı olduğuna dair elimizde hiçbir veri yoktur. Serbest zaman mutlaka planlanmalı, ekran süresi kısa ve öğretici içeriklerle sınırlanmalıdır. Gün sonunda öğrenilenleri sesli olarak tekrar etmek, yaptıklarını gözden geçirmek planını tamamlamış hissi verir."

LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)

SABIR KAZANDIRIR
Esin yılmaz kazananların sabredenler olduğunu belirterek öğrencilere şu öğütleri verdi: "Her günkü küçük adımlar, büyük zaferlerin habercisidir. LGS yalnızca bir sınav değil, sabrın, azmin ve inancın testidir. Bunu unutma: "Başarının en büyük kanıtı not değil, çabanın istikrarıdır."Şimdi kendine bir söz ver. Bugün başlayacak sın. Bugün, sınav sabahı "hazırım" diyebileceğin bir gün olacak. Unutma, kimse senden kusursuz olmanı istemiyor. Ama sen, her gün biraz daha kendin için çalışmış ve ömür boyu ben yapabiliyorum demiş olacaksın.

SINAV GÜNÜ TAKTİKLERİ
Sınav sabahı kahvaltıda şekerli değil, protein ağırlıklı beslen.
Okula giderken sınavda başarılı olduğun bir soruyu gözünün önüne getir.
Sınıfta otururken sağa sola bakma, zihnini dışa değil içe döndür.
Sorulara odaklanırken nefesini kontrol et. Panik geldiğinde, burnundan 4 saniyede al, 6 saniyede ver. Bu nefes sistemi sınavın gizli süper gücüdür.
Sözel ve sayısal sınavları arasında sınava dair konuşmalardan kaçın. Unutma kimse gerçek cevabı bilmiyor. Molayı dinlenmek için kullan.

LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)

ÖĞRENCİYE ÖNEMLİ NOT: BEYİN DOSTU LGS SIRLARI
Esin Yılmaz öğrencilere şu pratik taktikleri verdi:
Denemeleri tam sınav saatinde çöz. Beynin bioritmini eğitmek gerekir.
Her gün aynı saatte otur, aynı saatte kalk. Rutinleri bozma. Beyin kararlı döngülerle verimli çalışır.
Ders çalışma ortamında telefon ve ekran bulundurma. Sadece bildirim sesleri değil, ulaşılabilir olmak da odağı %40 azaltır.
Fosfor ve omega 3 desteği al. Sağlıklı beslen. Ceviz, yumurta ve balık bu dönemde en güçlü beyin gıdalarıdır. Kahvaltı yapmayı ihmal etme çünkü sınav sabahı kahvaltı yapacaksın. Ve vücudunun nasıl tepki vereceğini bilmen gerekir.
Bundan sonra her testi LGS gibi çöz. Sınavda kullanacağın kalemlerden kullan, masan düzenli ve boş olsun aralarda kalma. Vücudunu sınav süresine alıştır.
Her hafta sonu bir "tam prova sınavı" yap. Sınav sabahı gibi giyin, kahvaltı yap ve otur çöz. Beyin prova yapmadığı sahnede panikler.

AİLELERE ÖNEMLİ NOT: SINAVA DEĞİL ÇOCUĞA DESTEK VERİN
Esin Yılmaz, göre ailelerin de yapmaları gerekenleri şöyle sıraladı:
"Çalış artık!" demek yerine "Bugün nasıl yardımcı olabilirim?" deyin.
Çocuğunuzu sürekli gözlemleyin, ama yargılamayın.
Geçirdiği süreyi verdiği emeği değerlendirin. Bu yaşın en büyük duygusal ihtiyacı görülmektir.
Şuana kadar hiç çalışmamış bir öğrenciniz varsa kalan sürede yapacakları ile fark yaratabileceğine inanın ve inanmasını sağlayın.
"Senin için buradayım, sonucun ne olursa olsun seni seviyorum" cümlesi, başarıdan daha güçlü bir ilaçtır.
Sınavdan sonra, birlikte küçük bir kutlama yapın. Çünkü o sınavdan önce zaten en büyük kazanımı edindiniz: Dayanıklılık ve öz disiplin.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
Google ambargosu TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda tartışıldı! Komisyon üyeleri sordu Google’da cevap yok!
MEMURA-EMEKLİYE FARKLI ZAM | Temmuz artışının detayları belli oldu! Artış %16.71 bekleniyor
Terörsüz Türkiye dönemi! Her şey Başkan Erdoğan’ın bu sözleriyle başladı: Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır
LGS kazandıran taktikler TAKVİM’de! Öğrenciler ve veliler dikkat: Uzmanı önemli notları tek tek açıkladı
Fesih ne zaman? Terör örgütü PKK’dan kongre açıklaması: Tarihi öneme sahip kararlar alındı | DEM’den 8 maddelik açıklama
Bakan Fidan’dan suikast girişimi itirafı: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
ABD’de gözaltına alınmıştı! Rümeysa Öztürk hakkında mahkemeden flaş karar
Kanarya pes etmiyor! Başakşehir - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
Gündem Terörsüz Türkiye! MHP lideri Bahçeli’den Ahmet Türk’e tebrik telefonu
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Katillerin bıçak aldığı anlar kamerada
Başkan Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu! İlk mesaj Gazze
Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11’leri netleşti
Başkan Erdoğan’dan yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHP’li Özel’e sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Yıldız oyuncudan flaş hamle
Putin Şi Cinping’i yanına aldı gövde gösterisi yaptı! Moskova’da Zafer Günü: Trump’a altın kubbe mesajı
Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV’ye armut tepkisi
Çağın belası: Dijital bağımlılık! Çocuklardan gençlere... Herkes tehlikede!
Sustalı Ceylan’ın Dilara’sı Seda Türkmen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı!