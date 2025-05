LGS kazandıran taktikler TAKVİM’de! Öğrenciler ve veliler dikkat: Uzmanı önemli notları tek tek açıkladı

SABIR KAZANDIRIR Esin yılmaz kazananların sabredenler olduğunu belirterek öğrencilere şu öğütleri verdi: "Her günkü küçük adımlar, büyük zaferlerin habercisidir. LGS yalnızca bir sınav değil, sabrın, azmin ve inancın testidir. Bunu unutma: "Başarının en büyük kanıtı not değil, çabanın istikrarıdır."Şimdi kendine bir söz ver. Bugün başlayacak sın. Bugün, sınav sabahı "hazırım" diyebileceğin bir gün olacak. Unutma, kimse senden kusursuz olmanı istemiyor. Ama sen, her gün biraz daha kendin için çalışmış ve ömür boyu ben yapabiliyorum demiş olacaksın.

LGS kazandıran taktikler Takvim'de! (AA-ARŞİV)

ÖĞRENCİYE ÖNEMLİ NOT: BEYİN DOSTU LGS SIRLARI

Esin Yılmaz öğrencilere şu pratik taktikleri verdi:

Denemeleri tam sınav saatinde çöz. Beynin bioritmini eğitmek gerekir.

Her gün aynı saatte otur, aynı saatte kalk. Rutinleri bozma. Beyin kararlı döngülerle verimli çalışır.

Ders çalışma ortamında telefon ve ekran bulundurma. Sadece bildirim sesleri değil, ulaşılabilir olmak da odağı %40 azaltır.

Fosfor ve omega 3 desteği al. Sağlıklı beslen. Ceviz, yumurta ve balık bu dönemde en güçlü beyin gıdalarıdır. Kahvaltı yapmayı ihmal etme çünkü sınav sabahı kahvaltı yapacaksın. Ve vücudunun nasıl tepki vereceğini bilmen gerekir.

Bundan sonra her testi LGS gibi çöz. Sınavda kullanacağın kalemlerden kullan, masan düzenli ve boş olsun aralarda kalma. Vücudunu sınav süresine alıştır.

Her hafta sonu bir "tam prova sınavı" yap. Sınav sabahı gibi giyin, kahvaltı yap ve otur çöz. Beyin prova yapmadığı sahnede panikler.

AİLELERE ÖNEMLİ NOT: SINAVA DEĞİL ÇOCUĞA DESTEK VERİN

Esin Yılmaz, göre ailelerin de yapmaları gerekenleri şöyle sıraladı:

"Çalış artık!" demek yerine "Bugün nasıl yardımcı olabilirim?" deyin.

Çocuğunuzu sürekli gözlemleyin, ama yargılamayın.

Geçirdiği süreyi verdiği emeği değerlendirin. Bu yaşın en büyük duygusal ihtiyacı görülmektir.

Şuana kadar hiç çalışmamış bir öğrenciniz varsa kalan sürede yapacakları ile fark yaratabileceğine inanın ve inanmasını sağlayın.

"Senin için buradayım, sonucun ne olursa olsun seni seviyorum" cümlesi, başarıdan daha güçlü bir ilaçtır.

Sınavdan sonra, birlikte küçük bir kutlama yapın. Çünkü o sınavdan önce zaten en büyük kazanımı edindiniz: Dayanıklılık ve öz disiplin.