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Martinez hamlesi

Livakovic’in ayrılma ihtimalini düşünen Fener’de Emiliano Martinez sesleri yükseliyor. Suudiler’in peşinde olduğu dünya şampiyonu kaleci Avrupa’da oynamak istiyor. Aston Villa’dan ayrılan Arjantinli file bekçisi için Kanarya’nın harekete geçeceği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Martinez hamlesi

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Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de kaleci konusunda da hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. İyi bir teklif gelmesi durumunda Dominik Livakovic'le vedalaşacak olan Kanarya'da, öncelikli adayın Emiliano Martinez olduğu iddia ediliyor... Arjantinli kaleci geçtiğimiz gün takımı Aston Villa ile vedalaşmış taraftarlara selam verirken de duygusal anlar yaşamıştı. Suudi Arabistan takımlarından teklif alan 32 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'da oynamak istediği öne sürülüyor.

EN ÇOK İNGİLTERE'DE OYNADI
Sarı-Lacivertliler'in yıldız kaleci ve menajeri ile görüşmek için harekete geçeceği öğrenildi. Mario Branco'nun 1.95'lik eldiven ile ilgili tüm transfer detaylarını araştırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca İngiltere dışına yalnızca 1 yıl çıkan Martinez, Arsenal; Wolverhampton, Getafe ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi. Güçlü fiziğe sahip olan oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nın 2022'de kazandığı Dünya Kupası'nın en büyük mimarlarından biriydi.

KADIKÖY'DE KONUK EYÜP
Şampiyonluk şansı mucizeler kalan Fenerbahçe bu akşam sahasında Eyüpspor ile oynayacak. Ligde geride kalan haftalarda 78 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya bitime 3 hafta varken yerini garantiledi. Ülker Stadyumu'ndaki maç 19.00'da başlayacak.

PENALTISIZ GOL MAKİNESİ
En-Nesyri, 1988-89 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla bir sezonda penaltısız en çok gol atan futbolcu konumunda! Faslı golcü 49 maçta 27 gol attı. 27 yaşındaki yıldız Alex; Van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı gibi birçok yıldızı da geride bıraktı. 1988- 89 sezonunda Aykut Kocaman'ın penaltısız 24 golü bulunuyor. En-Nesyri penaltı atmamasına rağmen 27 kez gol atarak çok önemli bir performans gösterdi.

AVRUPA'YI ÇOK İSTİYOR
Arjantinli file bekçisinin Avrupa'da oynamak istemesi Fenerbahçe için bir avantaj olarak gösterilirken yönetimin harekete geçmesi bekleniyor.

SKRINIAR ÇIKMAZI
Milan SKRINIAR'ın transferi çıkmaza girdi. Slovak stoper için PSG ile transfer masasına oturan Fenerbahçe, taraflarla anlaşmaya varmakta zorlanıyor. Maaş yüzünden Sarı-Lacivertliler'in yeni stoper baktığı ve Skriniar'ın Fenerbahçe'de kalma ihtimalinin azaldığı belirtiliyor.

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