Sinsirella şov

Son şarkısı 'Sinsirella' ile müzik listelerinde zirveye oturan Aylin Coşkun, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle muhteşem bir şova imza attı. Tüm geliriMehmetçik Vakfı ve PolisTeşkilatı'na bağışlanan konser için sahne, dev bir podyuma dönüştürüldü. 200 kişilik dev bir ekibin hazırladığı gösteride güzel sanatçıya 67dansçı eşlik etti. Aylin Çoşkun ve kendisine eşlik eden dansçıların tüm kostümleri GülşahSaraçoğlu ve HakanAkkaya tarafından hazırlandı.
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