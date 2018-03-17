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şov

Sinsirella şov
Son şarkısı 'Sinsirella' ile müzik listelerinde zirveye oturan Aylin Coşkun, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserle muhteşem bir şova imza attı. Tüm geliri Mehmetçik Vakfı ve Polis Teşkilatı'na bağışlanan konser için sahne, dev bir podyuma dönüştürüldü.
200 kişilik dev bir ekibin hazırladığı gösteride güzel sanatçıya 67 dansçı eşlik etti. ve kendisine eşlik eden dansçıların tüm kostümleri Gülşah Saraçoğlu ve Hakan Akkaya tarafından hazırlandı.
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