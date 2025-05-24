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Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Prestij Meselesi filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Bu akşam yayınlanan Prestij Meselesi filminin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül’ün üstlendiği, Prestij Meselesi filminin konusu ve nerede çekildiği seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Prestij Meselesi filmi oyuncuları kimler? İşte bilgiler…

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 23:07 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 23:07
Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Prestij Meselesi filmi nerede çekildi, konusu nedir?

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Prestij Meselesi filmi, 24 Mayıs Cumartesi günü televizyon ekranında yayınlanıyor. 2023 yılında vizyona giren yapım, müzik dünyasının nasıl kurulduğunu anlatıyor. Peki Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Prestij Meselesi filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Prestij Meselesi)(Kaynak: Prestij Meselesi)

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film İstanbul ile Almanya'da çekildi.

(Kaynak: Prestij Meselesi)(Kaynak: Prestij Meselesi)

PRESTİJ MESELESİ OYUNCU KADROSU

Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül
Onur Gözeten - Özcan Deniz
Ali Erkin - Haluk Levent
Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu
Eser Yenenler - Şinasi
Aslıhan Güner - Semiha
Biran Damla Yılmaz - Gölhan
Şebnem Bozoklu - Jale
Melisa Döngel - Ayşen
Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy
Melek Baykal
Erkan Petekkaya - Gani
Zafer Ergin - Fahrettin Aslan
Defne Samyeli - Kendisi
Ece Yaşar - Sevgi
Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu
Celil Nalçakan
Erdal Özyağcılar - Serpil Akıllıoğlu
Murat Han - Eşref
Levent Sülün
Meral Çetinkaya - Belkıs Aran
Necmi Yapıcı
Nursel Köse - Fatma
Barış Murat Yağcı

(Kaynak: Prestij Meselesi)(Kaynak: Prestij Meselesi)

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in ilk albümlerini çıkarma süreçlerini ve ün kazanma hikayelerini anlatırken, Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma serüvenine de odaklanıyor. 1989 yılında Beyoğlu'nda Balin adlı pavyonda çalışan Hilmi Topaloğlu, abisi Mustafa Topaloğlu'nun teşvikiyle müzik yapımcılığına adım atar. İkili, Unkapanı müzik çarşısında Nokta Müzik adında bir yapım şirketi kurar. Hilmi Topaloğlu, genç yetenekleri keşfetmek için çalışmalarına başlar ve ilk olarak Haluk Levent ile yolları kesişir.

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