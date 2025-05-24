Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Prestij Meselesi filmi nerede çekildi, konusu nedir?

(Kaynak: Prestij Meselesi)

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in ilk albümlerini çıkarma süreçlerini ve ün kazanma hikayelerini anlatırken, Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma serüvenine de odaklanıyor. 1989 yılında Beyoğlu'nda Balin adlı pavyonda çalışan Hilmi Topaloğlu, abisi Mustafa Topaloğlu'nun teşvikiyle müzik yapımcılığına adım atar. İkili, Unkapanı müzik çarşısında Nokta Müzik adında bir yapım şirketi kurar. Hilmi Topaloğlu, genç yetenekleri keşfetmek için çalışmalarına başlar ve ilk olarak Haluk Levent ile yolları kesişir.