ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

İzleyiciler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun cevabını merak ediyor. YYerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine uzanan zengin içerikler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 24 Mayıs Cumartesi hangi dizi ve filmler var? İşte ATV güncel yayın akışı.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Can Borcu
TRT 1: Gönül Dağı
Show Tv: Güldür Güldür Show
Star Tv: Bücür (yerli film)
Kanal D: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
24 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Bir Gece Masalı (33. Bölüm)
13:30 – Kuruluş Osman (192. Bölüm) – Canlı Yayın
16:40 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Can Borcu (21. Bölüm)
24 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 – Lingo Türkiye
06:50 – Beni Böyle Sev
09:05 – Yedi Numara
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:30 – Bir Zamanlar İstanbul
14:35 – Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi
24 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 – Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 – Arka Sokaklar (Tekrar) – Canlı Yayında
16:00 – Eşref Rüya (Tekrar)
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 – Bizum Hoca 2 (Sinema)
24 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)
08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Yeni Bölüm)
09:00 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar)
11:00 – Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)
12:00 – Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Film)
14:30 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar) – Yayında
16:30 – Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Bücür (Yerli Film)
24 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Gelin
10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 – Namuslu
15:00 – Bahar (Tekrar) – Canlı İzle
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
00:15 – Vadeli Hayat
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)