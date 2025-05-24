SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

24 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı televizyon izleyicileri ekran karşısına geçiyor. ATV'de Can Borcu dizisi yayınlanırken TRT 1, Kanal D, Star TV ve diğer kanallarda çeşitli dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte 24 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:09 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 16:09
ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

İzleyiciler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun cevabını merak ediyor. YYerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine uzanan zengin içerikler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 24 Mayıs Cumartesi hangi dizi ve filmler var? İşte ATV güncel yayın akışı.

ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Can Borcu

TRT 1: Gönül Dağı

Show Tv: Güldür Güldür Show

Star Tv: Bücür (yerli film)

Kanal D: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

24 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Bir Gece Masalı (33. Bölüm)
13:30 – Kuruluş Osman (192. Bölüm) – Canlı Yayın
16:40 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Can Borcu (21. Bölüm)


ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

24 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 – Lingo Türkiye
06:50 – Beni Böyle Sev
09:05 – Yedi Numara
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:30 – Bir Zamanlar İstanbul
14:35 – Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
00:15 – Pelin Çift ile Gündem Ötesi

ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

24 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 – Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 – Arka Sokaklar (Tekrar) – Canlı Yayında
16:00 – Eşref Rüya (Tekrar)
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 – Bizum Hoca 2 (Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

24 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)
08:15 – Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Yeni Bölüm)
09:00 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar)
11:00 – Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)
12:00 – Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Film)
14:30 – Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Tekrar) – Yayında
16:30 – Sahipsizler (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Bücür (Yerli Film)

ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!

24 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Gelin
10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 – Namuslu
15:00 – Bahar (Tekrar) – Canlı İzle
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
00:15 – Vadeli Hayat

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!
ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS | Bu akşam hangi diziler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi!