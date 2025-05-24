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Bücür filmi nerede çekildi? Bücür filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu Bücür filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aile ve komedi türündeki filmle ilgili “Bücür nerede çekildi, konusu ne?” gibi sorular merak ediliyor. İşte Bücür filminin oyuncu kadrosu, hikayesi ve çekim yeri hakkında merak edilenler…

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Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:31 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 19:31
Bücür filmi nerede çekildi? Bücür filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

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Seyirciler, "Bücür filmi nerede çekildi? ve Bücür filmi konusu nedir?" sorularına yanıt arıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanan Bücür filmi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki Bücür filmi ne zaman yayınlandı? İşte film hakkında bilgiler…

(Kaynak: Bücür filmi)(Kaynak: Bücür filmi)

Bücür filmi nerede çekildi?

Bücür filmi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekildi.

Bücür filmi oyuncuları kimler?

Berat Efe Parlar

Seren Şirince

Seçkin Özdemir

Taner Barlas

Durul Bazan

Hamdi Kahraman

Ali Rıza Tanyeli

Ümit Erdim

(Kaynak: Bücür filmi)(Kaynak: Bücür filmi)

Bücür filmi konusu nedir?

Bücür, annesini arayan genç bir delikanlının yaşadığı maceraları anlatıyor. Bilgisayar başında vakit geçiren ve üstün zekâsıyla dikkat çeken Umut, annesini hiç tanımamış ve kim olduğunu öğrenmek istemektedir. On yaşına gelmeden önce annesini bulmaya karar veren Umut, teknolojinin ve internetin gücünü kullanarak annesinin izini sürer.

Bulduğu ipuçları onu İstanbul'a götürür ve burada tesadüfen Özge ile karşılaşır. Sadece üç günü kalan Umut, annesini bulma çabası sırasında Özge ile birlikte başlarını belaya sokar. Hem annesini ararken hem de peşlerinde olan tehlikeli kişilerden kaçmaya çalışan genç delikanlının heyecan dolu serüveni başlar.