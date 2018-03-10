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Başının üstünde yeri var

Başının üstünde yeri var
Pop müziğin usta ismi Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla 10 günlük bir tatil için Bali'ye gitti. Tatili Muson Yağmurları'na rastlayan 60 yaşındaki Aldinç, Gekko cinsi kertenkeleler ve maymunlarla dolu Bali'de küçük çaplı bir Survivor hayatı yaşadı.

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