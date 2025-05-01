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Dünya İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ni izleyecek! Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla sektörün devleri bir araya geliyor

Dünyanın izleyeceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Zirvede Enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimleri, Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı zirvede 4 oturum olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 23:21 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 23:52
Dünya İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ni izleyecek! Turkuvaz Medya’nın ev sahipliği ve Başkan Erdoğan’ın katılımıyla sektörün devleri bir araya geliyor

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Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir tarafında aramalarıyla küresel bir oyuncu olmayı planlayan Türkiye, yeni işbirliklerinin temelini İstanbul'da atacak.

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BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN DA KATILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde yarın düzenlenecek İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanında dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

TURKUVAZ MEDYA EV SAHİBİ OLACAK

Dünyanın izleyeceği zirve Turkuvaz Medya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Enerji ve kaynak güvenliğinde gelişen küresel ve bölgesel dinamikler, enerji dönüşümü kapsamında kritik mineraller ve hidrokarbonlar, dönüşüm çağında finansman modelleri ve yatırım stratejileri zirvede masaya yatırılacak.

ZİRVEYE GENİŞ KATILIM

Zirveye katılacak bakanlar arasında şu isimler yer alıyor:
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov
Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov
Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad
Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu-Heisa
Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes
Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu
Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi
Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja
Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed
Tacikistan Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Sherali Kabirov
Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al-Mudaifer
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir.

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"GELECEĞİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ORTAK AKILLA HAREKET ETMEYE HAZIRIZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başlıyor.

9 ülkeden 10 bakan düzeyinde katılımcı, uluslararası kuruluşların ve yerli-yabancı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, stratejik iş birlikleri ve yatırım perspektifleri başta olmak üzere pek çok başlığı ele alacağız.

Kaynakların teminatı, geleceğin yeniden inşası için ortak akılla hareket etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

(Takvim.com.tr arşiv)(Takvim.com.tr arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı zirvede 4 oturum olacak. İlk oturumda dünyada tarife savaşlarıyla yeniden gündeme oturan kritik madenler konuşulacak. Sabah 09:35'de başlayacak 'Enerji Dönüşümü için Kritik Mineraller' başlıklı oturuma EPİAŞ CEO'su Taha Meli Arvas moderatörlük yapacak. Etimine CEO'su Yalçın Aydın, Maden Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, Norveç Enerji Teknolojisi Enstitüsü Grup Lideri ve Araştırmacısı Duygu Yılmaz kritik minerallerin talep ve arz tahminleri ile yeni teknolojileri masaya yatıracak.

BAKANLAR OTURUMU YAPILACAK

Öğleden önce yapılacak ikinci oturumunda konuk bakanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik'i tartışacak. Oturuma Libya Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Abu-Heisa, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sherali Kabir, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Slovakya Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Szabolcs Hodosy katılacak.

ARZ GÜVENLİĞİNİ MASAYA YATIRACAKLAR

Bakanların ikinci oturumunda ise 'Arz Güvenliği Fırsatları ve Zorlukları' başlığı masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki oturuma Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadeek, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja katılacak.

HİDROKARBONDA YENİ STRATEJİLER
Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak. OME Hidrokarbonlar ve Enerji Bölümü Direktörü Sohbet Karbuz'un moderasyonunda yapılacak olan oturumda TPAO CEO'su Ahmet Türkoğlu, BOTAŞ Başkan Yardımcısı Mithat Aydın, açık deniz mühendislik ve hizmetleri oyuncusu Subsea 7'nin CEO'su John Evans, Alman enerji firması Uniper'ın Başkan Yardımcısı Michael Hilmer görüşlerini paylaşacak.

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