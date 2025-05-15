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İstanbul Valisi Davut Gül 'Aile Yılı Yürüyüşü'ne katıldı

5 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamalarda bulundu. Gül, "İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, ailemiz güçlendiğinde birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır.'' dedi.

Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:21 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:23
İstanbul Valisi Davut Gül ’Aile Yılı Yürüyüşü’ne katıldı

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2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından, aile kurumunun önemini yeniden hatırlatmak, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için, 5 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eş zamanlı 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği program kapsamında Gülhane Parkı'ndaki yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Gül, "İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, ailemiz güçlendiğinde birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır.'' ifadesini kullandı.

''İNANIYORUM Kİ AİLE GÜÇLENDİĞİNDE, BİRÇOK PROBLEMİMİZ KENDİLİĞİNDEN ORTADAN KALKACAKTIR''

Vali Gül, "Biliyorsunuz 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' olarak ilan etmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bunun yürütücüsü olarak Türkiye'nin her yerinde hemen hemen her hafta farklı aktiviteler yapıyor. Amaç aileyi güçlendirmek aileyle ilgili farkındalıklar oluşturmak. Bugün de 'Aile Haftası' dolayısıyla Gülhane'de trafiğe kapalı olan bir alanda sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle öğrencilerimizle, yetişkinlerimizle milletimizin her bir ferdiyle burada kısa bir yürüyüş yaptık. Amacımız farkındalık oluşturmak. Katkı veren, katılan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki aile güçlendiğinde, ailemiz güçlendiğinde birçok problemimiz kendiliğinden ortadan kalkacaktır. İnşallah yılın sonuna kadar Valiliğimiz öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, vatandaşlarımızla birlikte, hemşehrilerimizle birlikte bu etkinlikleri daha çok sizlere göstermiş olacağız. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. İstanbul'da heme hemen her gün gerek Valiliğimizin öncülüğünde gerek müdürlüklerimiz gerekse de sivil toplum kuruluşlarımız bu tür etkinlikleri yapıyorlar; yapmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

'Aile Yılı Yürüyüşü 'Aile Yılı Yürüyüşü''GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ GELECEK, GÜÇLÜ TÜRKİYE DİYORUZ''

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan ise programda yaptığı konuşmada, "Bu yıl ailemizi her türlü alanda güçlendirip geleceğimizi daha sağlam temelde tutma anlamında her gün, her saat, her dakika etkinlik, faaliyet, duyarlı gösterme anlamında çalışıyoruz. Bugün de yürüyüşümüzü yaptık. Gün boyunca değişik etkinlikler, faaliyetlerle yine aile odaklı çalışmalara devam edeceğiz. Geleceğimiz aile diyoruz. Güçlü aile, güçlü gelecek, güçlü Türkiye diyoruz. Bu kapsamda da tüm çalışmalarımızı hassasiyetle toplumun tüm kısımlarını kapsayacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu güzel havada birlikte yürüyüşümüzü yaptık. Farkındalığımızı ortaya koymaya çalıştık. Tüm katılımcılara çok teşekkür ederim"

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