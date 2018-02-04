Şov yaptılar

; 17 / 7 14 / 6 13 / 5 -1 / -15 15 / 6 20 / 8 12 / 7 19 / 13 -1 / -14 11 / 4 17 / 12 17 / 10 17 / 12 15 / 0 7 / -5 16 / 12 11 / -1 6 / -5 13 / 6 11 / 5 19 / 14 15 / 12 10 / 5 15 / 5 16 / 10 14 / 1 19 / 10 14 / 13 12 / 1 11 / -1 2 / -10 12 / 6 15 / 4 21 / 13 12 / 1 6 / -5 16 / 6 12 / -2 10 / 4 16 / 12 17 / 13 15 / 5 17 / 8 12 / 5 1 / -14 13 / 5 13 / 2 10 / 5 13 / 11 13 / 5 16 / 7 20 / 12 14 / 7 13 / 5 11 / 3 16 / 11 11 / 3 16 / 10 12 / 8 8 / -2 12 / 6 12 / 5 21 / 12 18 / 8 20 / 8 20 / 13 22 / 13 13 / 2 18 / 12 10 / 3 16 / 7 12 / 3 14 / 10 18 / 9 20 / 11 12 / 1 11 / 5 7 / -5 19 / 14 12 / 4 17 / 15 Wella Global Eğitim Akademisi Başkanı Stephen Moody, önceki gün Sabancı Müzesi The Seed'te Triple Craft etkinliği gerçekleşti.
Etkinliğe katılan ünlü stil danışmanı Kemal Doğulu, son moda saç kesim ve boyama trendlerini ilgiyle takip etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.