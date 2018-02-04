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Şov yaptılar

Şov yaptılar
Wella Global Eğitim Akademisi Başkanı Stephen Moody, önceki gün Sabancı Müzesi The Seed'te Triple Craft etkinliği gerçekleşti.


Etkinliğe katılan ünlü stil danışmanı , son moda saç kesim ve boyama trendlerini ilgiyle takip etti.
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