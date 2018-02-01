 ;
Yol Durumu
  1. Fettahoğlu aşka geldi
  2. Ana-oğul eğlencede

Aleyna Gaga

Aleyna Gaga
ABD'deki dil eğitimine kısa bir ara veren Aleyna Tilki, önceki akşam Huqqa'daydı. 31 Mart Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konseri için görüşme yaptığını söyleyen popçu, tarzıyla dikkat çekti. Renkli sandaletlerinin içine çorap giyen 17 yaşındaki popçu, bu haliyle aykırı giyim tarzına sahip olan Lady Gaga'yı akıllara getirdi.


Dünya çapında bir star olmayı hayal eden Aleyna'nın giyim tarzı, "Değişim stilinde başlamış" dedirtti. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan popçu, herkesle de selfie çektirdi.


Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar