Aleyna Gaga

ABD'deki dil eğitimine kısa bir ara veren Aleyna Tilki, önceki akşam Huqqa'daydı. 31 Mart Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konseri için görüşme yaptığını söyleyen popçu, tarzıyla dikkat çekti. Renkli sandaletlerinin içineçorap giyen 17 yaşındaki popçu, bu haliyle aykırı giyim tarzına sahip olan Lady Gaga'yı akıllara getirdi.
Dünya çapında bir star olmayı hayal eden Aleyna'nın giyim tarzı, "Değişimstilindebaşlamış" dedirtti. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan popçu, herkesle de selfie çektirdi.
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