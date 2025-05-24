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İzmir Foça'da makilik yangını: Havadan karadan müdahale!

Son dakika haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, makilik alana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İzmir Foça’da makilik yangını: Havadan karadan müdahale!

İzmir'in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İzmir'de makilik alanda yangın (Fotoğraf: DHA)İzmir'de makilik alanda yangın (Fotoğraf: DHA)

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde öğleden sonra saat 14.25'te tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana sirayet etti.

İzmir'de makilik alanda yangın (Fotoğraf: DHA)İzmir'de makilik alanda yangın (Fotoğraf: DHA)

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yangınla mücadelede şu ana kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer görevlendirildi.

İzmir'de makilik alanda yangın

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