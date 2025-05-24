İzmir Foça’da makilik yangını: Havadan karadan müdahale!

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 16:36

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde öğleden sonra saat 14.25'te tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana sirayet etti.

İzmir'de makilik alanda yangın (Fotoğraf: DHA)

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yangınla mücadelede şu ana kadar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer görevlendirildi.